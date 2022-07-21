تردد قناة cn بالعربية الجديد 2022.. تثبيت قنوات كرتون نتورك بالعربية على الاقمار الصناعية نايل سات وعرب سات للأطفال بجودة Hd

تردد قناة cn arabic 2022 الجديد. وفِيْ الأيام الأخيرة، تابعت قنوات الأطفال جميع الفئات العمرية المختلفة من الأطفال إلى المراهقين، ومن أبرز القنوات التي يبحث الأطفال عن محتواها قناة كرتون نتورك بالعربية. ، والتي تشتهر بعمليات البحث المتكررة اليوم. فِيْ الأيام الأخيرة، قامت القناة بتغيير ترددها من حين لآخر، وتعمل باستمرار على تطوير واستخدام أحدث التقنيات للحصول على أعلى جودة من خلال نقاء الصوت والصورة. سعت القناة منذ إنشائها فِيْ عام 2010 فِيْ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، انطلاقاً من مقرها الرسمي فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً فِيْ العاصمة دبي، إلى التطوير المستمر من أجل جذب أكبر عدد من المشاهدين فِيْ الدول العربية. تقارير يومية، على قمرى عرب سات ونايل سات، بهدف إسعاد الأطفال خلال الإجازة الصيفِيْة الحالية وقبل دخولهم المدارس فى بداية سبتمبر المقبل.

تردد قناة cn 2022 العربية الجديد على النايل سات

تردد قناة cn 2022 العربية الجديدة على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة 11276.

عامل الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 3/4.

معامل الترميز 27500.

تردد قناة cn 2022 العربية الجديدة على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة 11747.

معامل الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 3/4.

معامل الترميز 27500.

تركيب القناة العربية الجديدة cn 2022 على القمر الصناعي النايل سات وعرب سات

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