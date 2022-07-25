تردد قناة SSC الرياضية السعودية الرياضية 2022-2023 الناقلة أحدث البطولات، يبحث الكثير من محبي لكرة عن تردد قناة SSC الرياضية السعودية ، لمتابعة رياضة المحترفين في السعودية، ويتم بث المباريات من خلال هذه القنا ة بشكل مجاني على القمر الصناعي نايل سات، ومن خلال مقالنا سوف نضع لكم تردد قناة SSC الرياضية السعودية الرياضية 2022-2023 الناقلة أحدث البطولات، تابعونا.

تردد قنوات ssc عربسات 2022

اذا كنت ترغب في إضافة تردد قنوات ssc على القمر الصناعي عربسات 2022، عليك متابعة الجدول التالي، فهي تقدم عدد كبير من المباريات والاخبار الرياضية المهمة، لذلك قم بحفظ التردد على القمر الصناعي عربسات:

القمر الصناعي تردد القناة معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب الجودة عرب سات 12418 27500 3/4 أفقي HD

تردد قناة SSC على نايل سات

وفرت قناة ssc بث جميع الاخبار الرياضية والمباريات بشكل حصري على القناة، ولحفظ التردد من خلال الجدول التالي:

القمر الصناعي تردد القناة معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب الجودة نايل سات 12523 27500 6/5 أفقي HD

تردد قناة SSC الرياضية السعودية الرياضية 2022-2023 الناقلة أحدث البطولات

تتميز قناة SSC الرياضية السعودية الرياضية بانها تنقل كافة المباريات بشكل حصري على القناة، وتقوم بنقل المباريات بتقنية الـ HDا، فهي تتميز بارتفاع جودة كلا من الصورة والصوت، لجَميع الراغبين بتنزيل وضبط ترددها الجديد علي قمر العرب سات، من خلال التردد التالي:

تردد قناة SSC عربسات تردد قنوات SSC نايل سات

التردد: 12418 التردد: 12523 الاستقطاب: أفقي الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 27500 معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 4/3 معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي : عربسات.

التردد : 12417.

الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : ⅚.

و إليكم في النقاط التالية تردد قنوات ssc المختصة بالرياضة السعودية والتي تمتاز بالجودة العالية من حيث جودة الصوت والصورة ولكم التردد لمن يرغب في تحميل القناة والاستمتاع بها: