تردد قناة ssc الرياضية المفتوحة الجديد 2022 على النايل سات بجودة عالية hd

تردد قناة ssc الرياضية المفتوحة الجديد 2022 على النايل سات بجودة عالية ، تعد قناة ssc من القنوات الكبيرة التي تقوم ببث الكثير من المباريات الحصيرة والبرامج الرياضية بجودة عالية على النايل سات، حيث كثرت العديد من التساؤلات عن كيفية ضمت تردد قناة تردد قناة ssc الرياضية المفتوحة على النايل سات مع إقتراب كأس العالم، وخاصة أنها تبث الدوري السعودي.

تردد قناة اس اس سبورتس

سنعرض لكَمْ تردد قناة ssc الرياضية، وقد تظهر القنوات الرياضية السَعُودِيْة بصيغة SD على النايل سات 7 غرب بعد أن تم تسجيلها كعلامة تجارية لها من قبل مجموعة MBC السَعُودِيْة وأيضاً حسب العقد الملزم للقنوات مع السَعُودِيْة لكرة القدم. جمعية باقة قناة SSC السَعُودِيْة تبث على بدر 26 هـ.

الحزمة لها حقوق عرض

كأس ايطالي.

كأس اسبانيا.

الدوري البرتغالي.

الدوري البرازيلي.

دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفِيْن.

كأس العالم للأندية.

دوري ابطال اسيا.

كأس الاتحاد الآسيوي.

عروض المصارعة WWE.

فورمولا 1.

كأس لوسيلا.

خادم كأس السَعُودِيْة للحرمين الشريفِيْن.

تردد قناة SSC Sports 2022 السَعُودِيْة على النايل سات

تردد قناة ssc الرياضية، تبث قنوات SSC Sports بطولة الدوري السعودي هذا العام، بعد أن تم بثها حصريًا عبر قناة Saudi Sports Open، ويمكنك الحصول عليها من تردد القناة على النايل سات على النحو التالي

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 12523.

الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

معدل الترميز 27500.

يمكن ضبط تردد قناة ssc الرياضية المفتوحة ، من خلال ضبط بيانات التردد على التردد: 12418، والجدير بالذكر أن قناة ssc الرياضية من أكبر القنوات الرياضية في السعودية، والتي تضم عدد كبير من المعلقين الكبير في الوطن العربي.