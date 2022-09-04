خطوات تثبيت تردد قنوات الدوري السعودي ssc الرياضية الناقلة لمباراة الفتح ضد الهلال اليوم جودة عالية، تعد قنوات ssc، من أكبر القناوات الرياضية المعروفة والبارزة، والتي تبث الكثير من المباريات بجودة ودقة عالية جدا وبدون تقطيع، مما تعد من أهم إحتياجات عشاق ومشجعين الرياضة، ومع إقتراب كأس العالمن كثرت التساؤلات لتعرف على كيفية تردد قنوات الدوري السعودي ssc الرياضية بطريقة سهلة.

تردد قنوات السَعُودِيْة الرياضية على النايل سات.

نعرض أدناه إحداثيات التردد الجديد لتلك المجموعة الشهِيْرة من القنوات الرياضية السَعُودِيْة، وهِيْ أشهر القنوات التي تبث العديد من المباريات الرياضية المحَلْية والعالمية لأشهر الدوريات، وفِيْما يلي التردد على القمر الصناعي نايل سات

التردد 12523.

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

تردد قناة الرياضة ssc عرب سات

التردد 12148.

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

بينما تردد قناة ssc 3 على النايل سات

التردد 12417.

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي.

خطوات تثبيت قنوات روشان لدوري المحترفِيْن السعودي

يمكنك الآن ضبط تردد القناة على الريسيفر باتباع الخطوات التالية

أولاً، تحتاج إلى النقر فوق الإعدادات، بعد فتح جهاز الاستقبال. ثانيًا، اختر كلمة بناء الجملة. ثم انقر فوق خيار القنوات الأخرى. حدد القمر الصناعي. ثم اختر مستخدمًا. ثم أدخل جميع إحداثيات التردد الجديد بدقة، بحيث تكون إشارة الإرسال قوية. ثم اضغط على كلمة موافق.

ستجد جميع قنوات الدوري السعودي المضافة فِيْ الجهاز، ويمكنك إضافتها فِيْ قائمة القنوات المفضلة لديك.

معلومات قناة SSC

تعتبر هذه القناة من أفضل القنوات الفضائية والقنوات العربية، والتي تهتم بعرض العديد من مباريات كرة القدم والفعاليات المهمة على المستوى العربي والعالمي، ومن أبرز البطولات التي تتبعها شبكة قنوات ssc، دوري المحترفِيْن السعودي. البطولة، ومن بين النقاط البارزة التي تظهر فِيْ هذه المجموعة من القنوات

كأس العرب للناشئين.

كأس اسبانيا.

مباريات الدوري السعودي.

دراسات تحَلْيلية للمباريات المحَلْية وبطولات العالم.

مع إقتراب مباراة الفتح ضد الهلال اليوم يبحث الكثير على كيقة تثبيت تردد قنوات الدوري السعودي ssc الرياضية السعودية، كما ويمكن التثبيت من خلال الضبط التردد 12523 على النايل سات بمعدل ترميز معدل الترميز 27500.