تردد قنوات السعودية عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات 2022 , إليكَمْ تردد القنوات السَعُودِيْة الجديدة التي تم البحث عنها فِيْ الآونة الأخيرة، حيث يوجد العديد من القنوات التي يتم عرضها من داخل المملكة، والتي تضم العديد من البرامج وكل ما يهم السعوديين، سواء كان ذلك إخباريًا فِيْ مجال الرياضة. قنوات سعودية أو سياسية أو غيرها من القنوات المميزة من بين عدد كبير من القنوات الفضائية يجب متابعتها حتى النهاية.

ترددات القنوات السعودية .

تردد قنوات السعودية الجديدة 2022 تردد قناة الحج السعودية وبث مباشر لتكبيرات الحج والعيد ، قنوات السعودية الخاصة بالقرآن الكريم ومراسم الحج والعمرة والقنوات السعودية العامة والاخبارية عبر موقع فكرة وسوف نتعرف حيث تعتبر القنوات السعودية من القنوات التي يبَحث عليها الكثيرون في المملكة وخارج المملكة وايضًا قناة السعودية قرآن التي تبث بشكل يومي من الحرم المكي الشريف. .

لأي شخص مهتم بالحصول على قنوات سعودية على جهاز استقبال خاص به، عليك متابعة الترددات التالية

تردد قناة الحج السَعُودِيْة

يمكنك ضبط التردد على القمر الصناعي النايل سات على 10922.

ترميز 27500.

و 3/4 تصحيح خطأ الاستقطاب العمودي.

وعلى القمر الصناعي عرب سات على التردد 12015.

ترميز 27500 واستقطاب عمودي.

عامل الخطأ هُو 3/4 جودة قناة HD.

تردد الرياضات السَعُودِيْة

يمكنك ضبط القناة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 12284 عمودي، أو 12523 عمودي على القمر الصناعي عرب سات، أو 10810 على نفس القمر الصناعي، أما على بدر سات يمكنك ضبطها على 11230.

التردد الأول للسعودية

يمكنك ضبط التردد على قمر نايل سات بتردد 12149 أفقي، وعلى قمر هُوت بيرد بتردد 12654 أفقي، وتردد 11747 على قمر الياه سات أفقي، وتردد عرب سات 12015 عمودي، و جميع معدلات ترميز الأقمار الصناعية المذكورة أعلاه هِيْ 27500.

ترددات القنوات السَعُودِيْة

القناة الأولى السَعُودِيْة متخصصة فِيْ بث الشؤون الإذاعية المتعلقة بالأمة السَعُودِيْة. كَمْا تبث العديد من الاحتفالات الوطنية مثل إذاعة حفل اليوم الوطني السعودي.

كَمْا تقدم القنوات العديد من البرامج التي تخص كل ما يتعلق بدول خارج المملكة العربية السَعُودِيْة.

تبث القنوات الرياضية كل ما يتعلق بعالم الرياضة السعودي وخاصة الدوري السعودي، وتقوم ببث المباريات على الهُواء مباشرة.

أما قناة الحج فهِيْ تبث جميع المناسك المتعلقة بموسم الحج، وتعرض الأمور المتعلقة بالدين، وتتميز بتغطية حية ليوم عرفة.

وفِيْ نهاية المقال نعرض لكَمْ تردد قنوات السَعُودِيْة أهم الترددات مثل قناة الحج، قناة السَعُودِيْة الرياضية، وتردد السَعُودِيْة الأول فِيْ العديد من الأقمار الصناعية، وأيضا نقدم معلومات عامة. عن أهم الأشياء التي تعرض من خلال القنوات التي عرضنا لكَمْ تردداتها.