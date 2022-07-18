تردد كراميش وطيور الجنة 2022 عبر نايل سات وعرب سات وأجمل قنوات الأطفال

“كراميش وطيور الجنة” من القنوات الشيقة والمحببة لدى الأطفال عامةً فهي مصدر الترفيه والتسلية لهم من سنوات طويلة، فهي تقدم كل جميل من أغاني ترفيهية وتعليمية في ذات الوقت، لذا فالجميع يبحث عن تردد هذه القنوات والتي سنوضحها لكم في السطور التالية.

تردد كراميش وطيور الجنة 2022

إذا كنت تبحث عن تردد هذه القناة الغنائية الرائعة لطفلك، فننصحك باستخدام التفاصيل التالية حتى تتمكن من إضافتها بنجاح إلى قائمة التليفزيون الخاصة بك

اسم القمر الصناعي نايل سات.

تردد 11603.

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

معدل ترميز 27500.

جودة HD.

تردد قناة كراميش الجديد على عرب سات

أما تردد كراميش على القمر الصناعي عرب سات فهُو يختلف عن نظيره على النايل سات، وهذا موضح أدناه

اسم القمر الصناعي هُو عربسات.

تردد 11390.

الاستقطاب العمودي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل ترميز 27500.

جودة HD.

تردد قناة طيور الجنة 2022 على النايل سات

وعن تردد طيور الجنة على النايل سات تفاصيله كالتالي

اسم القمر الصناعي نايل سات.

تردد 11393.

الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

معدل ترميز 27500.

جودة HD.

مميزات قناة كراميش وطيور الجنة

أما عن المزايا التي تحفز الأمهات على قضاء الوقت معهن فِيْ مشاهدة التلفاز حتى يتمكن أطفالهن من مشاهدته، فهِيْ كالتالي

تعمل هذه القنوات طوال ساعات اليوم دون انقطاع.

يتم تقديم المحتوى الأخلاقي المهم فِيْ شكل غنائي محبوب من قبل الأطفال.

الأغاني يؤدونها أطفال فِيْ عصرنا، وهذا يشجع الطفل على التعبير عن موهبته، خاصة إذا كان يحب الغناء، وأعطاه الله صوتًا جميلًا.

تشجع عصافِيْر الجنة والكرامش الأطفال على إعطاء الأطفال أغاني جميلة يمكنهم غنائها حتى يتمكنوا من الهروب

حول تكرار الأغاني المبتذلة مثل المهرجانات وما شابهها فِيْ المحتوى المهِيْن.

بالإضافة إلى تعليم الطفل العديد من السلوكيات الحميدة، وكيفِيْة التعامل مع الآخرين بشكل صحيح، وخاصة الكبار.

قدمنا لكم في هذه المقالة تردد قناة كراميش وطيور الجنة نتمنى لأطفالكم أوقات سعيدة بمشاهدة هذه القنوات الممتعة والمفيدة في الحدود المسموح بها دون الإفراط والوصول إلى درجة الإدمان عليها، للمزيد من التفاصيل والمواضيع الشيقة نرجو زيارة موقعنا عرب اليوم الذي يعرض لكم كل جديد.