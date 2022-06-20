تردد كرتون نتورك بالعربية 2021 الجديد في السعودية وكيفية ضبط جهاز الإستقبال

شبكة الكرتون CN Arabia وهي من أشهر قنوات الأطفال على الساحة في الوقت الحاضر تردد قناة كرتون نتورك بالعربية كرتون نتورك بالعربية وهي من أكثر الترددات التي يبحث عنها الآباء لإرضاء أطفالهم ، والمجموعات التي تشاهد القناة لا تقتصر على الأطفال فقط ، بل نجد أيضًا شريحة كبيرة من الشباب والمراهقين الذين يستمتعون بمشاهدة المسلسلات الكرتونية و البرامج الشيقة التي تعرضها ، وبسبب التحديثات الجديدة حدث تغيير في تردد القناة ، لذلك نعرض اليوم لكم أحدث تردد من موقع كرتون نتورك.

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية 2021 الجديد في السعودية وكيفية ضبط الريسيفر

شبكة الكرتون باللغة العربية تبث محتوياتها لجمهور المملكة العربية السعودية والوطن العربي ككل مجانًا ، فهي من قنوات الأطفال المفتوحة التي لا تحتاج إلى دفع اشتراك ، كل ما عليك فعله هو ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على القناة. تردد لاستقبال الإشارة والاستمتاع مع أطفالك بمشاهدة المحتوى الفريد الذي تقدمه ، حيث تقدم القناة الكثير من حلقات المسلسلات الكرتونية المشهورة عالميًا بمحتوى أجنبي ، والتي تعرض باللغة العربية خصيصًا لجمهورها في الوطن العربي. كما طرحت القناة عددًا من الألعاب لشخصياتها الكرتونية الشهيرة ، وقد أحب الكثير من الأطفال هذه الألعاب.

تردد قناة كرتون نتورك السعودية

شرحت كرتون نتورك ، عبر موقعها الرسمي ، كيفية ضبط تردد قناتها ؛ ولتسهيلاً على المشاهدين ، تضمن الشرح ذكر تردد القناة في السعودية والعالم العربي لكلا القمرين الصناعيين على قمر نايل سات وعرب سات ، وكانت الترددات كالتالي:

القمر نايل سات عربسات (بدر 6) تكرار ميجاهرتز 12226 11747 ميجا هرتز معدل التصحيح 5/6 3/4

كما هو موضح بالجدول نجد أن الفرق بين ضبط ترددات قمرى نايل سات وعرب سات هو فى معدل التردد والتصحيح فقط ، وذلك لأن معدل الرمز والاستقطاب ثابتان لكلا القمرين الصناعيين ، ومعدل الرمز 27500 والاستقطاب أفقي.

كيفية ضبط القناة على جهاز الاستقبال

يمكنك البحث عن القناة تلقائيًا عن طريق القيام بما يلي:

أدخل قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال. قم بتشغيل ميزة البحث التلقائي عن القنوات. انتظر حتى ينتهي البحث ، وبعد ذلك يمكنك العثور على قناة كرتون نتورك بالعربية بمجرد أن يلتقط الجهاز الإشارة الخاصة به. احتفظ بالقناة في قائمة القنوات المفضلة ، حتى يسهل عليك مشاهدتها وقتما تشاء. في حالة عدم قيام الجهاز بالتقاط إشارة القناة من خلال البحث التلقائي ، يمكن استخدام البحث اليدوي وإدخال الإعدادات يدويًا وتشغيل البحث.

وبهذا يمكنك متابعة جميع البرامج والمسلسلات الكرتونية والمسابقات المفضلة لأطفالك على كرتون نتورك بالعربية ، وسنوفر لك أحدث ترددات القناة بمجرد تغييرها والإعلان عنها رسميًا. كارتون في السعودية.

أسماء أشهر برامج كرتون نتورك

تشتهر القناة بالعديد من المسلسلات الكرتونية المشهورة عالمياً والتي حققت نسبة مشاهدة عالية في الوطن العربي ، حيث عملت القناة على تقديمها بدبلجة احترافية تناسب عقل الطفل العربي ، وفي ما يلي نقدمه إلى لكم أسماء أشهر تلك المسلسلات:

كلارنس.

الفتيات الخارقات.

بن عشر.

التفاح والبصل.

عالم غامبول المدهش.

وقت المغامرة.

الدببة الثلاثة.

جبابرة في سن المراهقة.

اكسل اكسل.

مسابقات كرتون نتورك

إدارة الجلوس قنوات كرتون نتورك شبكة الكرتون مسابقات متنوعة على فترات متفاوتة ، حيث تبث روح الإثارة والمتعة بين متابعيها من الأطفال من جميع الأعمار ، ويتم الإعلان عن هذه المسابقات إما من خلال القناة على التليفزيون أو عبرها. موقع كرتون نتورك فيما يلي بعض الأمثلة على تلك المسابقات على الإنترنت:

كأس تون

تحديات رسامي الكارتون

نجم الشهر

موقع كرتون نتورك

أقدم لكم موقع كرتون نتورك شبكة الكرتون عدد من الألعاب التي تضم شخصيات كرتون نتورك بالعربية ، وتشمل الألعاب جميع الفئات التي تناسب عقول الأطفال ، من بينها ألعاب الأكشن والألغاز ، وكذلك الألعاب التي تعتمد على تشكيل الخطط الإستراتيجية ، وكذلك ألعاب رياضية متنوعة ، مع ألعاب جماعية للأصدقاء.

ألعاب كرتون نتورك

من بين ألعاب الحركة التي تقدمها Cartoon Network ، ستجد ما يلي:

المنافسين الأجانب

خط . بعثة

معركة الغذاء

المغامرة المثالية

رحلة النجوم

انقذ العالم

أما بالنسبة لألعاب المغامرات ، فنذكر لكم أفضل ست ألعاب من الموقع الرسمي:

تحديات ملحمية

المديرين

بيمو العب معي

مهمة برجك

طائر متهور

منوم بلس

شبكة الكرتون باللغة العربية هي قناة الأطفال الشهيرة في الوطن العربي ، وقد قدمنا ​​لكم ترددها الرسمي حسب آخر تعديل صادر عن القناة ، وهذا جاء منا لاستكمال قائمة ترددات القنوات السعودية والعربية الأخرى. الدول التي يوفرها لك موقعنا ، لذلك نأمل لأطفالك مشاهدة ممتعة لجميع عروض كرتون نتورك.

كما تجدون على موقعنا الرسمي جميع ترددات القنوات للأطفال والكبار والكبار ومنها النساء والأطفال. يحتوي الموقع على ترددات قنوات الطبخ والرعاية المنزلية لكل سيدة وام و ربة منزل. كما يعرض الموقع الترددات المختلفة للقنوات الرياضية الدولية والمحلية كذلك ، فتابعونا لتلقي جميع أخبار السعودية والوطن العربي ككل.