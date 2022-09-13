تردد وناسة بيبي للأطفال الجديد 2022 نايل سات، تعتبر قناة وناسة الفضائية هي واحدة من ابرز القنوات المختصة ببث الكثير من البرامج الثقافية والتعليمية والاناشيد الخاصة بالأطفال، وأصبحت هذه القناة من القنوات العربية الأكثر شهرة على شاشات التلفاز، وحققت نجاحاً كبيراً ويتابعها الملايين من الأطفال بمختلف الدول العربية، ولهذا السبب اصبح اهتمام العديد في التعرف على تردد وناسة بيبي للأطفال الجديد 2022 نايل سات.

معلومات عن قناة وناسة للأطفال

قناة وناسة هي من القنوات المخصصة بتقديم البرامج والاناشيد الممتعة الذي من خلالها حققت شهرة واسعة بمختلف انحاء العالم العربية، وتمتاز هذه القناة بالعديد من المميزات الرائعة، كونها تعرض البرامج الثقافية بجودة وتقنية عالية وتمتاز بوضوح صوتها وصورتها، بالإضافة الى تمتعها بالألوان الجذابة والمريحة للمشاهدين، ومع العلم لديها موقع الإلكتروني خاص بها على شبكات الانترنت ويمكن رؤية كافة برامجها الذي تتأخر عن مشاهدتها من التلفاز .

تردد قناة وناسة بيبي الجديد على النايل سات

يمكن لكافة المحبين والمتابعين لقناة وناسة بيبي الجديدة استقبال ترددها على القمر الصناعي نايل سات، والتمتع بجميع البرامج التي تعمل على تقديمها، ولكن هنالك البعض يهتم بالتعرف على تردد وناسة بيبي للأطفال الجديد 2022 نايل سات، ويكون ترددها على النحو الاتي:

القمر الصناعي : نايل سات .

ترددها 11470.

معدل الترميز الخاص بها 27500 .

استقطاب عمودي .

أناشيد قناة وناسة بيبي الجديدة

تقدم قناة وناسة بيبي مجموعة كبيرة من البرامج الثقافية والتعليمية والأناشيد الخاصة بالأطفال، ولهذا السبب تمت شهرتها الكبيرة على مستوى الوطن العربي، وهنالك البعض يهتم بالتعرف على أسماء الأغاني الذي تعمل على تقديمها قناة وناسة بيبي الجديدة وتكون هذه الأغاني على النحو الاتي:

اغنية الو شرطة حرامي .

اغنية لولو ضاعت .

انشودة يلى تنام يلى تنام.

اغنية وينك يا لولو وينك يا لولو.

قناة وناسة هي من اكثر القنوات الفضائية العربية شهرة في العالم العربي، كونها متخصصة بتقديم اجمل البرامج والاغاني والاناشيد وغيرها الكثير من الفعاليات الأخرى الذي جعلتها تحقق نجاحاً كبيراً، واصبح اسمه متداول بصورة كبيرة بمختلف انحاء العالم العربي.