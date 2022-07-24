تردد ON TIME SPORTS اون تايم سبورت الناقلة لبطولة الدوري المصري

تردد قناة ON TIME SPORTS الناقلة لبطولة الدوري المصري والتي بدأت تتصدر محرك بحث جوجل منذ ظهر اليوم، قبل انطلاق نهائي كأس مصر بين أندية كرة القدم المصرية، الأهلي والزمالك، وكذلك مباريات اليوم العشرين من الدوري المصري الممتاز الذي يقوده. . عن طريق الزمالك المصري بفارق 4 نقاط عن فريق بيراميدز و 7 نقاط خلف الفارس الأهلي الذي لم يلعب البقية. أثرت فِيْ الرياضة المصرية، بينما يمكنك متابعة مباريات الدوري فقط فِيْ المجموعة القنوات على وقت الرياضة.

تضمن قناة اون تايم سبورتس رياضة تحمل جميع الأحداث الرياضية فِيْ جميع الألعاب، مجموعة جيدة من نجوم الرياضة سواء كانوا لاعبين سابقين أو إعلاميين شباب مثل إبراهِيْم عبد الجواد وشيما صابر وإبراهِيْم عبد الجواد وغيرهم من النجوم الكبار.

تردد ON TIME SPORTS

يبحث عن شريحة كبيرة جدًا من المشاهدين والمتابعين تردد قناة اون تايم سبورتس لمتابعة ساحة كرة القدم، وليس ذلك فحسب، تقدم القناة مجموعة واسعة من البرامج وشرائح الحوار المتميزة، من خلال مجموعة من الإعلاميين والصحفِيْين منهم إبراهِيْم عبد الجواد، وإبراهِيْم فائق، ومدحت شلبى، وأحمد شوبرت، وغيرهم، ووسائل الإعلام موزعة على القنوات الفضائية الثلاث. فِيْ وقت الرياضة 1، 2، 3، لهذا عليك تنزيل التردد الجديد لكل قناة، باتباع سلسلة من الخطوات البسيطة للغاية.



كيفِيْة استقبال تردد قناة اون تايم سبورت

يمكنك بسهُولة تنزيل كل شيء ترددات قنوات على تايم سبورتس اتباع النظام التالي

التردد الجديد 11681.

القناة الأولى On Time Sports 1.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الاستقطاب عمودي.

تحميل تردد قناة اون تايم سبورتس 2

التردد 10853.

القناة الثانية الرياضة فِيْ الوقت المحدد 2.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

القمر الصناعي نايل سات.

الاستقطاب أفقي.

ON TIME SPORTS 3. استقبال التردد

ينهض فِيْ الوقت المناسب الرياضة 3 من خلال نقل معظم البطولات الرياضية العالمية فِيْ كرة اليد وكرة السلة ومباريات كرة الصالات، حيث حصلت القناة على حقوق استلام مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة اليد، وكذلك بطولة الأمم الأفريقية لكرة السلة، والتي يمكنك تثبيت تردد القناة لها. من خلال تحديد ما يلي

التردد الجديد 12303. الاستقطاب أفقي. معدل الترميز 27500. القناة On Time Sports 3. القمر الصناعي نايل سات.

بينما يمكنك متابعة الدوري السعودي للمحترفِيْن من خلال تردد قناة SSC الرياضية وهِيْ من أهم القنوات الرياضية العربية المنافسة على عدد مشاهدات القناة ايجيبشن اون تايم سبورتس بينما يمكنك مشاهدة أفضل البطولات الأوروبية مجانًا من خلال تردد قناة العراقية الرياضية 2022.التي تمكنت مؤخرًا من شراء حقوق بث العديد من المباريات الأوروبية والآسيوية.



لقد أتينا معك لإنهاء شرح كيفِيْة التكيف تردد ON TIME SPORTS حامل بطولة الدوري المصري. 3