ترسية الدفعة الأخيرة من القمح المخصص لمبادرة الاستثمار الزراعي في الخارج

انتهت الهيئة العامة للحبوب من ترسية الدفعة الأخيرة من مناقصة شراء قمح من مستثمرين سعوديين في الخارج بحلول عام 2022 م إلى المؤسسة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك” حيث تم توريد كمية ( تم ترسية 180) ألف طن موزعة على (3) سفن لتصل إلى موانئ المملكة خلال الفترة (أكتوبر 2022 م – فبراير 2023 م).

أوضح معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، أن المؤسسة أنهت العقد بالمبلغ الإجمالي المحدد في العطاء المخصص للمستثمرين السعوديين في الخارج خلال العام الجاري (2022 م) والذي يبلغ قيمته. إلى (720) ألف طن تمثل 20٪ من إجمالي استهلاك المملكة السنوي من القمح.

دعم المخزون الاستراتيجي

وأوضح سعادته أن التحالف مع المستثمرين السعوديين في الخارج يأتي ضمن خطط دعم المخزون الاستراتيجي وتنويع مصادر شراء القمح وربطها بالاستهلاك المحلي.

وتدعو المؤسسة العامة للحبوب جميع المستثمرين السعوديين للاستفادة من هذه المبادرة والتقدم للتأهل للمسابقات في السنوات القادمة، مبينة أنه يمكن للمهتمين ة سعر الجائزة من خلال موقع المؤسسة https //www.sago. حكومة. سا / استيراد / قمح.