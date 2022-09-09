ترشيح الهلال فِيْفا يكشف مفاجأة فِيْ كأس العالم للأندية 2023

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفق آخر البيانات الصحفِيْة، مساء الجمعة، مفاجأة كبيرة حول مونديال الأندية 2023، موضحا موقف نادي الهلال من المشاركة فِيْ النسخة المقبلة، قبل أزمة الاتحاد الآسيوي. نهائي دوري ابطال اوروبا.

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شارك فريق الهلال الكروي الأول فِيْ مونديال الأندية 2022، بعد فوزه بلقب دوري أبطال آسيا، قانع بحصوله على المركز الرابع، بعد فوز كبير على حساب الجزيرة الإماراتي (6-1)، ثم هزيمتين.، ضد تشيلسي الإنجليزي (1-0) والأهلي المصري (4-0).

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وأوضحت صحيفة “آس” الإسبانية فِيْ تقرير عاجل حول الأمر، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفِيْفا، قرر إقامة كأس العالم للأندية 2023، فِيْ فبراير المقبل، فِيْ الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الفِيْفا، رغم الأجندة الدولية المشددة لموسم 2022-2023، تصر على إقامة كأس العالم للأندية.

وشدد على أن 3 فرق فقط، والتي ضمنت 100٪ مشاركتها فِيْ المونديال، هِيْ ريال مدريد من إسبانيا وأوكلاند سيتي من نيوزيلندا والوداد من المغرب، فِيْما يتوقع أن تقام المباراة النهائية فِيْ الجنوب والجنوب. الشمال. الأمريكتان.

أزمة المونديال فِيْ نسخة 2023 التي حددها الفِيْفا الفترة من 6 إلَّى 12 فبراير، وهُو ما يتعارض مع دوري أبطال آسيا، حيث لن تقام المباراة النهائية، قبل نهاية نفس الشهر، لذا يتفق الفِيْفا معها. الاتحاد الآسيوي يرشح الهلال.

ومن المتوقع أن يرشح الهلال لكأس العالم لأنه كان آخر من يفوز بلقب دوري أبطال آسيا.