“ترشيح الهلال للعب فِيْ الدوري الإنجليزي أو الإسباني”.. تصريح دولي

وقال الصحفِيْ البيروفِيْ رودريجو مونيف “يمكن للهلال أن يلعب بسهُولة فِيْ البطولات الأوروبية الكبرى”.

قدم الفريق الكروي الأول لنادي الهلال مستوى مبهرًا، خاصة فِيْ السنوات الثلاث الماضية، ما جعله يتوج بلقب دوري المحترفِيْن “3 مرات” وأبطال آسيا “مرتين”.

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فِيْ الموسم الرياضي الحالي 2022-2023 .. يحتل الزعيم المركز الثاني فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي برصيد 12 نقطة بفارق هدف واحد عَنّْ “القائد” الشبابي.

* تصريحات منيف حول نادي الهلال

وأشار منيف فِيْ تصريحات خاصة لـ “الصحفِيْ محمد حمدي”، اليوم الأربعاء، إلَّى أن نادي الهلال لديه فريق قوي للغاية.

يضم الهلال النجم البيروفِيْ أندريه كاريلو، الذي انتقل إلَّى الفريق الأول لكرة القدم فِيْ صيف 2022 قادماً من بنفِيْكا.

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وأكد الصحفِيْ البيروفِيْ أن التشكيل الحالي للفريق الأزرق يجعله قادرًا على اللعب فِيْ البطولات الأوروبية الكبرى بكل سهُولة.

هذا البيان ؛ وشهد تجاوبا كبيرا من الجماهِيْر التي طالبت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل بتقديم طلب رسمي. للمشاركة فِيْ الدوري الإنجليزي أو الأسباني أو حتى الألماني.