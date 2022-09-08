ترف ابنة صباح الجزائري تفاجئ الجمهُور بأحدث ظهُور.. نسخة من هِيْفاء وهبي

فاجأت الفنانة الشابة طراف التقي، ابنة الفنانة السورية صباح الجزائري، الجمهُور فِيْ ظهُورها الأخير، واتفقت على أنها نسخة “مصغرة” من النجمة اللبنانية هِيْفاء وهبي.

ووثقت التكي صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، كانت ترتدي فِيْها فستانًا أسود، لكن الصورة انتشرت كالنار فِيْ الهشيم على مواقع التواصل، وسط ردود فعل واسعة من المتابعين.

وفِيْ تعليقات مختلف المتابعين “نسخة جديدة لهِيْفاء وهبي” و “فكرتها هِيْفاء وهبي” و “نسخة مصغرة لهِيْفاء وهبي”.

يشار إلَّى أن طريف التقي ليس أول من ظهر على غرار النجمة هِيْفاء وهبي، حيث سبقها العديد من النجوم أو المشاهِيْر بشكل عام.

يعيش

يشار إلَّى أن آخر عمل فني لطريف التقى هُو مشاركته فِيْ مسلسل “على حب الحب” الذي عرض فِيْ دراما رمضان 2022 للكاتب فادي قشقجي والمخرج باسم السلكا، حيث قدم دويتو مميز مع الفنانة هفال حمدي وحظي بإعجاب واسع النطاق.

أكد الفنان السوري هفال حمدي، أنه لا يتردد فِيْ تكرار الازدواجية التي يجلبها دائمًا مع الفنان ترف التقي، اختبار حقيقي، وحقق الثنائي نجاحًا كبيرًا.

وأشار إلَّى أنه عَنّْدما علم أنه “على قيد الحياة فِيْ الحب” كان يجمعه مرة أخرى مع الثنائي مع الفخامة الورعة، مما يخلق نوعًا من التحدي، ليقدم إضافة جديدة، مع “التفاهم” الكبير وسهُولة العلاج بين هم.

قِصَّة مسلسل “عَنّْ الحب”

أعاد مسلسل “Alive in Love” عرض المشاكل الطبيعية بين الزوج والزوجة والأب وأولادهما بعيداً عَنّْ المبالغة والابتذال، وأعاد تصور الحياة الطبيعية للأسرة السورية بمواجهاتها العفوية والبسيطة البعيدة. تزوير يحتوي على رسائل معَنّْوية وتعليمية.

المسلسل من تأليف فادي قشوقجي وإخراج باسم السلكا وإنتاج شركة “إعمار الشام” بطولة سلوم حداد ونادين خوري ووفاء موصلي وصباح الجزائري وميهار خضور ومديحة كنيفاتي ويزن خليل. جرجس جبارة، عاصم حواط، هفال حمدي، روعة ياسين وغيرهم من نجوم الدراما السورية.