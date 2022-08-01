ترقب لعاصفة جيومغناطيسية وظهور أضواء الشفق القطبي

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، عن توقع حدوث عاصفة مغنطيسية أرضية صغيرة (G1) يوم الأربعاء، حيث تدخل الأرض في سيل من الرياح الشمسية تتدفق من ثقب إكليلي في الغلاف الجوي للشمس.

إنذار

وأضافت الجمعية الفلكية أن مراقبي السماء في القطب الشمالي في حالة تأهب للظهور الساطع للأضواء الشمالية وعدم وجود تأثيرات أخرى.

وأشار إلى أن الرياح الشمسية عبارة عن جزيئات مشحونة، وهي بلازما تحتوي بشكل أساسي على إلكترونات وبروتونات، في حين أن الثقب الإكليلي هو المكان الذي ينفتح فيه المجال المغناطيسي للشمس، مما يسمح للرياح الشمسية بالهروب إلى الفضاء.

ألوان الأضواء الشمالية

يمكن أن يظهر الشفق القطبي بعدة ألوان نظرًا لطبيعة الغلاف الجوي للأرض، والذي يتكون من غازات مختلفة مثل الأكسجين والنيتروجين.

وأوضح عالم الفلك بجدة أنه عندما تصطدم الجسيمات المشحونة القادمة من الشمس بالذرات والجزيئات الموجودة في الغلاف الجوي للأرض، فإن تلك الذرات تكون متحمسة لإصدار الضوء، مشيرًا إلى أن الذرات المختلفة تعطي ألوانًا مختلفة، والأهم من ذلك أن الارتفاع يلعب دورًا مهمًا في ذلك. اللون.

أوضح أن الأكسجين، الموجود على ارتفاع حوالي 60 ميلاً فوق الأرض، يعطي الضوء الأخضر المصفر المألوف، والأكسجين على ارتفاع أعلى من حوالي 200 ميل يعطي الضوء الأحمر، والنيتروجين الأيوني يعطي الضوء الأزرق، والأيوني. يصدر النيتروجين ضوءًا أزرق، وينبعث الضوء الطبيعي من الضوء البنفسجي الأحمر، حتى لو كان الغلاف الجوي يحتوي على غازات أخرى مثل الغاز، أو النيون أو غاز الصوديوم، ستظهر الأضواء الشمالية باللون الأحمر والبرتقالي والأصفر.