ترقيات وزارة التعليم المستخدمين 1444 ، قد تسائل العديد من الاشخاص من من يسكنون ويقيمون داخل المملكة العربية السعودية ويعملون داخل وزارة التربية والتعليم حول التعرف على ترقيات وزارة التعليم المستخدمين 1444 ، حيث تعد ترقيات وزارة التعليم المستخدمين في التعليم من الأشياء التي يهتم بها الكثير من العاملين في مجال التعليم ، وتحدد المملكة العربية السعودية ترقيات وزارة التعليم المستخدمين 1444 ، تابعوا معنا .

ترقيات مستخدمي وزارة التربية والتعليم 1444

عملت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية على اعتماد نظام ترقية الموظفين والمعلمين بناءً على مجموعة من المعايير والضوابط التي يحصل عليها الموظف. كان من المعتاد مع بداية العام الهجري، وقد أتاحت وزارة التربية والتعليم إمكانية تقديم طلبات الترقية عبر نظام فارس عند استيفاء جميع الشروط المطلوبة.

محضر ترقيات وزارة التربية والتعليم 1444

تعمل وزارة التربية والتعليم السعودية على نظام ترقيات للتمييز بين الأفراد العاملين في المجال التربوي. تتم الترقيات في وزارة التربية والتعليم السعودية من خلال المفاضلة بين الموظفين على النحو التالي

تقييم أداء الموظف الوظيفي قبل الترقية.

الأقدمية، باستثناء الحالات التالية الموظفين الذين تمت ترقيتهم بأمر ملكي. الموظفون المعارون لمهام رسمية. الموظفون الذين حضروا دورات تدريبية لمدة لا تقل عن 6 أشهر. الموظفون الذين حصلوا على إجازة رسمية وقت إصدار الترقية. الموظف المعار للمنظمات سواء كانت دولية أو إقليمية.



الاستعلام عن أسماء الخريجين بوزارة التربية والتعليم 1444

يمكن الاستعلام عن ترقية موظف في وزارة التربية والتعليم السعودية من خلال نظام فارس الإلكتروني، وذلك وفق الخطوات التالية

التوجه إلى نظام “أجور الخدمة الذاتية”.

أدخل البيانات اللازمة للاستعلام وهي كالتالي اسم االمستخدم. كلمه السر. رمز التحقق.

انقر فوق علامة التبويب تسجيل الدخول للذهاب إلى النظام.

انتقل إلى الخدمة الذاتية للموظف، ثم انقر فوق “الخدمة الذاتية للترقية”.

انقر فوق أيقونة قرار الترقية.

راجع جميع تفاصيل ترقية الموظف.

الاستعلام عن الترقيات في نظام فارس 1444

يمكن لموظفي وزارة التربية والتعليم السعودية الاستعلام عن الترقيات عبر نظام التعرفة باتباع الخطوات التالية

اذهب للحصول على “أسعار الخدمة الذاتية”.

أدخل جميع البيانات اللازمة اسم االمستخدم. كلمه السر. رمز التحقق

انقر فوق أيقونة “تسجيل الدخول”.

التوجه نحو الخدمة الذاتية للموظف.

تعريف الخدمة الذاتية للترقية.

انقر فوق أيقونة قرار الترقية.

سيتم عرض جميع تفاصيل الترقية الخاصة بالموظف سواء تم قبولها أو رفضها.

شروط الترقية بوزارة التربية والتعليم بالمملكة 1444

هناك مجموعة شروط للترقية معتمدة من وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية لعام 1444 هـ. هذه الشروط هي كما يلي

شغور الوظيفة التي يشغلها الموظف بعد ترقيته في وزارة التربية والتعليم السعودية.

أن يمتلك الموظف كافة المهارات والخبرات التي تؤهله للحصول على الترقية.

تتم الترقية إلى الرتبة التالية من رتبة الموظف.

يشار إلى أن الفترة التالية لا تحسب لإكمال فترة الخبرة المطلوبة للوظيفة المراد ترقيتها مدة الإجازة الخاصة. مدة الانتداب للهيئات غير الحكومية والهيئات والمنظمات الإقليمية أو الدولية. مدة المنحة أو الإجازة أو الإجازة الدراسية في حالة عدم تحقيق الهدف من أي منها. مدة الغياب في حال عدم احتسابها إجازة رسمية. مدة قطع اليد في حالة توقيع عقوبة بحق الموظف.



موعد رفع محاضر الترقيات وزارة التربية والتعليم 1444

لا يتم تنفيذ العرض الترويجي إلا بعد صدور القرار المعتمد بشأن الترقية من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية. أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية على موقعها الإلكتروني على منصة تويتر أنها وافقت على ترقية 15 ألف موظف وموظفة للعام الماضي. أما بالنسبة للعام الحالي، فلم يتم الإعلان بعد. أسماء العمال الذين تمت ترقيتهم.

اسماء الخريجين بوزارة التربية والتعليم 1444

ولم تعلن اسماء الخريجين لعام 1444. أما عن العام الماضي، فقد عملت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية على إعلان أسماء الخريجين في وزارة التربية والتعليم السعودية، وجاءت الإحصائيات على النحو التالي

– اسماء المروجين بوزارة التربية والتعليم من المرتبة الثالثة الى الرابعة 1115 موظفا.

– اسماء المروجين بوزارة التربية والتعليم من المرتبة الرابعة الى الخامسة 2723 موظفا.

– اسماء المروجين بوزارة التربية والتعليم من المرتبة السابعة الى المرتبة الثامنة 906 موظفين.

– اسماء المروجين بوزارة التربية والتعليم من المرتبة الثامنة الى التاسعة 467 موظف.

– اسماء المروجين بوزارة التربية والتعليم من الصف التاسع الى العاشر 376 موظفا.

– اسماء المروجين بوزارة التربية والتعليم من المرتبة العاشرة الى المرتبة الحادية عشرة 97 موظفا.

سلم رواتب الإداريين في التربية والتعليم 1444 بعد الترقيات

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية جدول رواتب الإداريين التابعين لوزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بعد إجراء الترقيات. جاءت هذه الترقيات حسب درجة ودرجة الموظف، وتختلف هذه الزيادة باختلاف رتبة الموظف إلى أخرى، بناءً على مجموعة من المحددات والضوابط على النحو التالي نرفق جدول سلم رواتب الإداريين في التعليم للعام 1444

فئة وظيفية مرتب البدلات موظف من الدرجة الأولى 3000 (ريال سعودي) 135 (ريال سعودي) موظف في المرتبة الثانية 3430 (ريال سعودي) 165 (ريال سعودي) موظف في المرتبة الثالثة 3945 (ريـال) 190 (ريال سعودي) موظف رابع 4530 (ريال سعودي) 230 (ريال سعودي) موظف بالمرتبة الخامسة 5240 (ريال سعودي) 265 (ريال سعودي) موظف الصف السادس 6065 (ريال سعودي) 305 (ريال سعودي) الموظف في المرتبة السابعة 7010 (ريال سعودي) 365 (ريال سعودي) موظف بالمرتبة الثامنة 8010 (ريال سعودي) 415 (ريـال) الموظف في المرتبة التاسعة 9،275 (ريال) 470 (ريـال) الموظف بالمرتبة العاشرة 10،215 (ريال سعودي) 510 (ريال سعودي) موظف بالمرتبة الحادية عشرة 11،815 (ريال سعودي) 530 (ريال سعودي) الموظف بالمرتبة الثانية عشرة 13،435 (ريال سعودي) 570 (ريـال) موظف بالمرتبة الثالثة عشرة 15180 (ريـال) 605 (ريال سعودي) الموظف بالمرتبة الرابعة عشرة 17،015 (ريال سعودي) 700 (ريال سعودي) الموظف في المرتبة الخامسة عشرة 20،855 (ريال) 865 (ريال سعودي)

رابط الامتحان الخاص بترقيات وزارة التربية والتعليم 1444

أوضحت وزارة التربية والتعليم السعودية طريقة الاستعلام عن الترقيات الجديدة في وزارة التربية والتعليم السعودية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم “” أو من خلال نظام أجور الخدمة الذاتية “”، وذلك باتباع خطوات الاستعلام التي تم توضيحها مسبقًا.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على ترقيات وزارة التعليم المستخدمين 1444 ، و رابط الامتحان الخاص بترقيات وزارة التربية والتعليم 1444 ، و اسماء الخريجين بوزارة التربية والتعليم 1444 ، و سلم رواتب الإداريين في التربية والتعليم 1444 بعد الترقيات ، و شروط الترقية بوزارة التربية والتعليم بالمملكة 1444 .