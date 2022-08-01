تركيا أول سفِيْنة محملة بالحبوب تغادر أوكرانيا غدا

قال متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأحد إن هناك احتمالا كبيرا بمغادرة تركيا المتجه للصادرات من الموانئ الأوكرانية يوم الاثنين.

وأضاف إبراهِيْم كالين “إذا اكتملت كل التفاصيل بحلول يوم غد، يبدو أن هناك احتمالا كبيرا أن تغادر أول سفِيْنة الميناء غدا … سنرى السفن تغادر الموانئ فِيْ اليوم التالي على أبعد تقدير”.

وأضاف للقناة السابعة التركية، أن مركز التنسيق المشترك فِيْ اسطنبول من المرجح أن يكَمْل الأعمال النهائية على طرق التصدير قريبًا جدًا، وفقًا لما أوردته رويترز.

وروسيا وأوكرانيا موردان رئيسيان للقمح على مستوى العالم، ويهدف الاتفاق الذي توسطت فِيْه الأمم المتحدة فِيْ اسطنبول الأسبوع الماضي إلَّى تخفِيْف أزمة الغذاء وخفض أسعار الحبوب العالمية التي ارتفعت منذ الُغُزو الروسي.

تهدف الاتفاقية إلَّى السماح بالمرور الآمن لشحنات الحبوب من وإلَّى موانئ تشورنومورسك وأوديسا وبيفدني. وتحمل موسكو أوكرانيا مسؤولية وقف الشحنات بسبب مناجم المياه فِيْ الموانئ.