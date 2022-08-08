تركيا إبحار سفِيْنتين محملتين بالحبوب من مواني أوكرانيا اليوم

قالت وزارة الدفاع التركية، إن سفِيْنتين أخريين تحملان حبوبًا أبحرتا من موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود، اليوم الاثنين، فِيْ إطار اتفاق لاستئناف الصادرات البحرية الأوكرانية.

وذكرت أن سفِيْنة ساكورا التي غادرت يوجني تحمل 11 ألف طن من فول الصويا إلَّى إيطاليا، بينما تنقل أريزونا، التي غادرت تشيرنوموريسك، 48458 طنًا من الذرة إلَّى إسكندرون فِيْ جنوب تركيا.

يأتي ذلك بعد الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود، أمس الأحد، فِيْ إطار اتفاق لرفع الحصار عَنّْ الصادرات البحرية للبلاد.

وتحمل السفن الأربع أكثر من 160 ألف طن من الذرة ومواد غذائية أخرى.

يشرف مركز التنسيق المشترك فِيْ اسطنبول، حيث يعمل موظفون من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، على عملية استئناف صادرات الحبوب. توسطت الأمم المتحدة وتركيا فِيْ الاتفاق الشهر الماضي بعد تحذيرات من المنظمة الدولية من احتمال حدوث مجاعة فِيْ أجزاء من العالم، بسبب تعليق شحنات الحبوب من أوكرانيا، مما أدى إلَّى شح الإمدادات وارتفاع الأسعار.

قبل الُغُزو، شكلت روسيا وأوكرانيا معًا ما يقرب من ثلث صادرات القمح فِيْ العالم.

وقال مركز التنسيق المشترك، مساء السبت الماضي، إنه سمح بمغادرة خمس سفن جديدة عبر البحر الأسود، أربع منها غادرت من مينائي تشورنومورسك وأوديسا، على متنها 161084 طنًا من المواد الغذائية، وواحدة وصلت.