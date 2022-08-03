تركيا.. اكتشاف كنز ذهب وفضة بقيمة 100 مليار دولار

أعلنت تركيا عَنّْ اكتشاف جديد لمنجم ذهب وفضة تتراوح قيمته بين 80 و 100 مليار دولار، بحسب مسؤول حكومي.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى فارانك، فِيْ تغريدة نشرها على حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، إن المنجم اكتشف فِيْ ولاية جناق قلعة غربي البلاد.

وأضاف “من الضروري البدء فِيْ استخراج هذه المعادن لما لها من أهمية كبيرة فِيْ الاقتصاد التركي”، مشيرًا إلَّى أن الإنتاج الحالي من الذهب يصل إلَّى 42 طنًا سنويًا.

وكان الوزير وارنك قد أعلن، فِيْ يونيو من العام الماضي، عَنّْ اكتشاف منجم ذهب فِيْ ولاية أغري شرقي تركيا، بكَمْية 20 طنا، بقيمة 1.2 مليار دولار، إضافة إلَّى طن من الفضة بقيمة 2.8 مليون دولار.

وبحسب الوزير التركي، فِيْ ذلك الوقت، قُدرت احتياطيات الذهب بنحو 20 طنا، أي ما يعادل نحو 705 ألف أوقية من المعدن الثمين.

وأشار إلَّى أنه خلال السنوات العشر الماضية، ارتفع مستوى الاستثمار فِيْ تعدين الذهب فِيْ البلاد بنسبة 25٪، وفِيْ عام 2022، تم استخراج 42 طنًا من الذهب فِيْ تركيا من 18 منجمًا.

وبحسب الوزير، تعتزم تركيا هذا العام استخراج 45 طنًا من الذهب، والهدف للسنوات الخمس المقبلة هُو الوصول إلَّى مستوى إنتاج 100 طن.

جدير بالذكر أن نشاط التعدين فِيْ قطاع الذهب بدأ فِيْ تركيا لأول مرة عام 2001، فِيْ منجم “يرغاما” بولاية إزمير الغربية، حيث تم استخراج 340 طناً منذ ذلك الحين.

يتطلب إنتاج الذهب بحثًا طويل الأمد واستثمارات طويلة الأجل، وتهدف تركيا إلَّى رفع إنتاجها من الذهب إلَّى 100 طن سنويًا فِيْ السنوات القادمة.