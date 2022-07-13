تركيا الخامسة عالميا فِيْ صادرات مواد البناء وإسرائيل أكبر عملائها

احتلت تركيا المرتبة الخامسة بين الدول الأكثر تصديرًا لمواد البناء، وذلك بفضل صادرات العام الماضي من مواد البناء بقيمة 30.83 مليار دولار.

جاء ذلك وفقا لتقرير صادر، الأربعاء، عَنّْ جمعية مصنعي مواد البناء التركية (IMSAD)، حول أنشطة صناعة البناء التركية فِيْ عام 2022، والذي نقله الموقع الإلكتروني لصحيفة “صباح” الحكومية واطلع عليه Al – عين الاخبار.

وذكر التقرير أن تركيا “احتلت المركز الخامس على مستوى العالم فِيْ تصدير مواد البناء بارتفاعها 4 مراكز فِيْ نفس الوقت.

بلغت حصة تركيا من صادرات مواد البناء العالمية، التي نمت فِيْ عام 2022 بنسبة 21.7 فِيْ المائة مقارنة بالعام السابق، 79.4 تريليون دولار فِيْ عام 2022.

وذكر التقرير أن “حصة تركيا من الصادرات العالمية من مواد البناء العام الماضي بلغت 30.83 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.86٪ مقارنة بعام 2022”.

وأضاف التقرير، “بينما زادت صادرات تركيا من مواد البناء بنسبة 19.6٪ العام الماضي.

احتلت إسرائيل المرتبة الأولى بين الدول الأكثر استيرادًا من تركيا، تليها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.

وأشار التقرير أيضا إلَّى أن “واردات تركيا من مواد البناء زادت فِيْ عام 2022 بنسبة 22.2٪ لتصل إلَّى 8.6 مليار دولار”، مشيرا إلَّى أن “الصين وألمانيا وإيطاليا هِيْ أكبر مصدري البلاد”.

وأشار أيضا إلَّى أن “سعر الوحدة للكيلوغرام فِيْ صادرات مواد البناء من تركيا ارتفع العام الماضي من 0.35 دولار إلَّى 0.48 دولار، فِيْما بلغ سعر وحدة الاستيراد 2.84 دولار”.

كَمْا ذكر التقرير أن الصين احتلت المرتبة الأولى فِيْ صادرات مواد البناء العالمية بقيمة 253.6 مليار دولار.