تركيا تتوقع تراجع التضخم إلَّى 65% بنهاية العام

أظهرت تقديرات حكومية نشرت يوم الأحد، أن تركيا تتوقع تراجع معدل التضخم السنوي إلَّى 65٪ بنهاية عام 2022، مقارنة بنحو 80٪ فِيْ يوليو، بينما تتوقع ارتفاع عجز الحساب الجاري إلَّى 47.3 مليار دولار هذا العام.

يعطي النموذج الاقتصادي الجديد للرئيس رجب طيب أردوغان الأولوية للنمو والتصدير والتوظيف والاستثمار، بينما يسعى إلَّى خفض أسعار الفائدة.

وأدى إلَّى انخفاض الليرة بنسبة 44٪ أمام الدولار فِيْ نهاية ديسمبر، وتراجعها أكثر من 27٪ مرة أخرى هذا العام.

أدى انخفاض قيمة الليرة وارتفاع أسعار الطاقة والسلع فِيْ جميع أنحاء العالم إلَّى زيادة التضخم، الذي وصل إلَّى قرابة 80٪ فِيْ يوليو، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر قبل أن يتراجع.

تتوقع أنقرة أن ينخفض ​​التضخم إلَّى 65٪ بنهاية عام 2022 قبل أن ينخفض ​​بشكل حاد إلَّى 24.9٪ بنهاية عام 2023، وفقًا لما يسمى بالبرنامج متوسط ​​المدى.

يهدف نموذج أردوغان إلَّى تحويل عجز الحساب الجاري المزمن لتركيا إلَّى فائض، لكن الأسعار العالمية المرتفعة جعلت هذا الهدف صعب التحقيق.

وبلغ عجز الميزان التجاري لعام 2022 105 مليارات دولار، أي أكثر من ضعف ما كان عليه العام الماضي. من المتوقع أن ينخفض ​​إلَّى 80 مليار دولار فِيْ عام 2023.

وكان من المتوقع أن يصل عجز الحساب الجاري إلَّى 47.3 مليار دولار فِيْ عام 2022، أي أكثر من ثلاثة أضعاف مستواه فِيْ عام 2022، وأن يصل إلَّى أعلى مستوى سنوي له منذ عام 2013. وهناك توقعات بأنه سينخفض ​​إلَّى 22 مليار دولار فِيْ عام 2023.

ارتفع عجز الميزانية بشكل حاد إلَّى 461.2 مليار ليرة (25.4 مليار دولار) فِيْ عام 2022، على الرغم من تقديم ميزانية تكَمْيلية هذا العام. وتشير التوقعات إلَّى أنه سيرتفع إلَّى 659.4 مليار ليرة فِيْ عام 2023.

باستثناء الدخل والتدفقات المالية الناتجة عَنّْ الفوائد وبعض العوامل الأخرى، كان من المتوقع أن يصل العجز إلَّى 294.3 مليار ليرة فِيْ عام 2022 و 323.6 مليار ليرة فِيْ عام 2023.

تشير التوقعات إلَّى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5٪ فِيْ عامي 2022 و 2023 قبل أن يرتفع إلَّى 5.5٪ فِيْ العامين التاليين.