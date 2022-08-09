تركيا ترسل السفِيْنة “عبد الحميد خان” للتنقيب فِيْ “المتوسط”

أرسلت تركيا مرة أخرى سفِيْنة للتنقيب عَنّْ النفط والغاز الطبيعي إلَّى شرق البحر المتوسط.

تفقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، سفِيْنة الحفر “عبد الحميد خان” قبل مغادرتها ميناء تاشوجو بولاية مرسين الجنوبية، حيث اطلع مسئولو السفِيْنة على الاستعدادات الجارية لأعمال الاستكشاف المخطط لها. .

وقال أردوغان، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، إن “عمليات الحفر التي أجريناها فِيْ البحر المتوسط ​​كانت ضمن مناطق سيادتنا، لذا لا نحتاج إلَّى إذن من أحد”.

واضاف ان “السفِيْنة عبد الحميد خان ستواصل البحث حتى تجد شيئا”.

تهدد مهمة السفِيْنة الجديدة بإعادة إشعال نزاع مع اليونان بشأن حقوق الغاز.

كانت تركيا واليونان، وكلاهما عضو فِيْ منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، على خلاف منذ فترة طويلة بشأن رواسب الغاز فِيْ شرق البحر المتوسط.

وذكر أن السفِيْنة ستتجه إلَّى بئر Urukler-1، على بعد 55 كَمْ قبالة ساحل غازي باشا، أنطاليا.

وقال أردوغان “عَنّْدما تنتهِيْ سفِيْنتنا من الحفر هناك، فإنها لن تتوقف وستنتقل إلَّى آبار أخرى”.

وأضاف أن “البحث والحفريات تقع ضمن” نطاق سلطة “تركيا.

وأضاف أردوغان “لسنا بحاجة إلَّى إذن أي شخص أو موافقة أي شخص على ذلك”. “نأخذ ما يخصنا”.

يبلغ طول السفِيْنة 238 مترًا وعرضها 42 مترًا ومجهزة بنظام أمان مزدوج، وستعزز جهُود تركيا فِيْ التنقيب عَنّْ الهِيْدروكربونات.

على متن السفِيْنة، القادرة على الحفر حتى عمق 12200 متر، سيضم طاقم من 200 شخص.

وتتهم أثينا أنقرة بالتنقيب بشكل غير قانوني عَنّْ احتياطيات الغاز قبالة الجزر اليونانية.

ترفض الحكومة التركية هذه الاتهامات وتعتبر التنقيب عَنّْ الغاز مشروعًا. هناك صراع مماثل مع قبرص.