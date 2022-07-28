تركيا ترفع توقعات التضخم فِيْ 2022 إلَّى 60.4%

رفع البنك المركزي التركي توقعاته الخاصة بالتضخم لنهاية العام إلَّى 60.4٪ من 42.8٪ فِيْ أبريل، مشيرًا إلَّى ارتفاع تكلفة الواردات والمواد الغذائية بالإضافة إلَّى تأثير الليرة الضعيفة.

قال محافظ البنك شهاب كافجي أوغلو، اليوم الخميس، إن تضخم المستهلكين سيتباطأ إلَّى 19.2٪ نهاية العام المقبل قبل أن يصل إلَّى 8.8٪ فِيْ عام 2024. والهدف الرسمي للبنك هُو 5٪.

كشف Kavci عَنّْ آخر توقعاته وتقريره فِيْ مؤتمر صحفِيْ فِيْ أنقرة.

وقال إن تضخم أسعار المستهلكين فِيْ تركيا ظل أعلى من الاتجاه المتوقع فِيْ يونيو، لكن التضخم الأساسي أظهر توقعات أكثر إيجابية.

وفِيْ استعراضه للتقرير الفصلي عَنّْ التضخم، قال كافجي أوغلو إن مساهمة الطلب فِيْ خفض التضخم ستصبح أكثر وضوحا فِيْ النصف الثاني من هذا العام.

كشفت أحدث البيانات الرسمية أن معدل التضخم السنوي فِيْ تركيا قفز إلَّى أعلى مستوى فِيْ 24 عامًا عَنّْد 78.62٪ فِيْ يونيو، وهُو أعلى بقليل من التوقعات، مدفوعًا بتأثير الحرب فِيْ أوكرانيا، وارتفاع أسعار السلع وتراجع الليرة منذ أزمة ديسمبر.

قال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 4.95٪ على أساس شهري، مقارنة مع توقعات استطلاع لرويترز عَنّْد 5.38٪. سنويا، كان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 78.35٪.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 6.77٪ على أساس شهري فِيْ يونيو، بزيادة سنوية قدرها 138.31٪.