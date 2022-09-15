تركيا تستحوذ على 8% من الصادرات المصرية فِيْ النصف الأول

كشفت بيانات رسمية حديثة، لمختلف دول العالم، خلال النصف الأول من العام الجاري، عَنّْ تسجيل 27.4 مليار دولار، مقابل نحو 20.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 7.3 مليار دولار، وبزيادة بنحو 36. ٪.

أشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فِيْ مصر إلَّى أن أكبر 10 دول استوردت من مصر خلال النصف الأول من عام 2022 استحوذت على حوالي 13.966 مليار دولار، وهُو ما يشكل حوالي 50.9٪ من إجمالي الصادرات المصرية خلال الأشهر الستة الأولى. من هذا العام.

وأوضحت البيانات أن تركيا جاءت فِيْ مقدمة هذه الدول حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها نحو 2.2 مليار دولار تمثل أكثر من 8٪ من إجمالي الصادرات المصرية خلال النصف الأول من عام 2022.

وجاءت إيطاليا فِيْ المرتبة الثانية بصادرات بلغت نحو 1.9 مليار دولار، تلتها إسبانيا فِيْ المركز الثالث بـ1.7 مليار دولار، ثم الهند بـ1.4 مليار دولار، فِيْ المركز الرابع.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية فِيْ المرتبة الخامسة، وبلغت قيمة الصادرات المصرية إليها نحو 1.3 مليار دولار، تليها الصين فِيْ المركز السادس، بقيمة 1.3 مليار دولار.

وجاءت السعودية فِيْ المركز السابع بصادرات بلغت نحو 1.2 مليار دولار، تليها فرنسا فِيْ المركز الثامن بـ 1.1 مليار دولار، ثم الإمارات فِيْ المركز التاسع بـ 955.2 مليون دولار، واليونان فِيْ المركز العاشر بـ 911.8 مليون دولار.

تصدرت المنتجات البترولية قائمة أهم عشر سلع صدرتها مصر إلَّى مختلف الدول خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت قيمة صادرات مصر 8 مليارات دولار، وجاءت صادرات النفط الخام فِيْ المرتبة الثانية بقيمة 1.9 مليار دولار.

فِيْ المرتبة الثالثة جاءت صادرات الأسمدة بقيمة 1.6 مليار دولار، ثم الملابس الجاهزة فِيْ المرتبة الرابعة بقيمة 1.3 مليار دولار، ثم الفواكه الطازجة فِيْ المرتبة الخامسة بقيمة 1.1 مليار دولار.

فِيْ المرتبة السادسة جاءت اللدائن بأشكالها الأولية بقيمة مليار دولار، تلاها أنواع مختلفة من العجين والمستحضرات الغذائية بقيمة 458.5 مليون دولار، تليها البطاطس بقيمة 353.1 مليون دولار، ثم المنتجات المسطحة من الحديد أو الصلب. بقيمة 233.1 مليون دولار واخيرا سجاد وكليم بقيمة 230 مليون دولار.