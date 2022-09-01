تركيا تعلن زيادات ضخمة فِيْ أسعار الكهرباء والغاز.. تصل إلَّى 50%

رفعت السلطات التركية، الخميس، أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي بوتيرة كبيرة، من المتوقع أن تشعل معدل التضخم.

وارتفعت أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للأسر بنحو 20٪ ونحو 50٪ للقطاع الصناعي، مما زاد الضغوط على التضخم الذي وصل إلَّى قرابة 80٪ فِيْ يوليو.

ومن المتوقع أن تدفع الزيادات التضخم للارتفاع بمقدار 0.8 نقطة مئوية، وفقًا لحسابات رويترز، فِيْ حين أن ارتفاع الأسعار الصناعية يؤدي أيضًا إلَّى زيادة التضخم بشكل غير مباشر مع تنزيل المنتجين التكاليف على المستهلكين.

قالت هِيْئة تنظيم الطاقة التركية، إنها رفعت أسعار الكهرباء المنزلية بنسبة 20٪، و 30٪ للقطاع العام والخدمات، و 50٪ للقطاع الصناعي.

قالت شركة استيراد الطاقة المملوكة للدولة، بوتاش، إنها رفعت سعر الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي بنسبة 20.4 فِيْ المائة، و 47.6 فِيْ المائة لشركات الإنتاج الصناعي الصغيرة والمتوسطة، و 50.8 فِيْ المائة لكبار المستخدمين الصناعيين.

وقال بوتاس إن سعر الغاز المستخدم فِيْ إنتاج الكهرباء ارتفع بنسبة 49.5 بالمئة.

عزت وكالة تنظيم الطاقة و BOTAŞ ارتفاع الأسعار إلَّى الصراع فِيْ أوكرانيا والتطورات العالمية، بما فِيْ ذلك جائحة COVID-19.

تعتمد تركيا بشكل شبه كامل على الواردات لتلبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي والنفط.

أدى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية هذا العام، فضلاً عَنّْ الانخفاض الحاد فِيْ الليرة بنسبة 44٪ فِيْ عام 2022 وأكثر من 27٪ هذا العام، إلَّى ارتفاع الأسعار محليًا.