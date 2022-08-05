تركيا تعلن مغادرة 3 سفن محملة بالحبوب من موانئ أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، خروج 3 سفن محملة بالحبوب من موانئ أوكرانيا.

من ناحية أخرى، قالت الوزارة إن فريق المفتشين بدأ، الجمعة، بفحص سفِيْنة شحن فارغة قبل أن تتجه لنقل الحبوب من ميناء تشورنومورسك الأوكراني بموجب اتفاق.

ونشرت الوزارة صورا على تويتر تظهر فريق التفتيش يستقل زورقا للذهاب إلَّى سفِيْنة الشحن فولمار إس التي ترفع علم بربادوس والتي كانت راسية فِيْ البحر الأسود شمال مضيق البوسفور فِيْ اسطنبول.

مسؤولون روس وأوكرانيون وأتراك ومن الأمم المتحدة يعملون فِيْ مركز تنسيق مشترك فِيْ اسطنبول يتفقدون السفن التي ستنقل الحبوب الأوكرانية.

سُمح لثلاث سفن تحمل ما مجموعه 58،041 طنًا من الذرة بمغادرة الموانئ الأوكرانية يوم الجمعة، حيث أجبر هجوم روسي قوات كييف على الانسحاب من الأراضي الواقعة فِيْ الشرق.

أبحرت أول سفِيْنة تحمل حبوبًا أوكرانية سمح لها بمغادرة الموانئ منذ بدء الحرب، من أوديسا يوم الاثنين متوجهة إلَّى لبنان بموجب اتفاق ممر آمن توسطت فِيْه تركيا والأمم المتحدة.