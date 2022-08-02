تركيا تنتظر وصول أول سفِيْنة حبوب أوكرانية مساء اليوم

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن أول شحنة حبوب غادرت ميناء أوكراني ستصل “بعد منتصف ليل الثلاثاء” إلَّى اسطنبول.

قال ممثل تركيا فِيْ مركز التنسيق المشترك بإسطنبول، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن ترسو أول سفِيْنة تحمل حبوبًا أوكرانية إلَّى الأسواق العالمية منذ بدء الحرب، قبالة إسطنبول مساء اليوم.

فِيْ مؤتمر صحفِيْ فِيْ مركز التنسيق المشترك، قال الجنرال أوزكان ألتون بوداك إن السفِيْنة تبحر كَمْا هُو مخطط لها.

غادرت الشحنة الأولى من الحبوب الأوكرانية ميناء أوديسا عبر السفِيْنة التي ترفع علم سيراليون، رازوني، يوم الاثنين، وهِيْ المرة الأولى منذ شهُور التي تنقل فِيْها كييف الحبوب إلَّى البلدان المشترية.

وسيتم تفتيش السفِيْنة من قبل المسؤولين الروس والأتراك والأوكرانيين والأمم المتحدة.

تراقب الأطراف الأربعة الشحنات وتجري عمليات التفتيش من مركز التنسيق المشترك فِيْ اسطنبول.

وكان من المقرر أن تصل سفِيْنة رازوني ظهر الثلاثاء. وكانت ترفع علم سيراليون وغادرت ميناء أوديسا يوم الاثنين فِيْ حوالي الساعة التاسعة صباحًا (6 بتوقيت جرينتش) حاملة 26 ألف طن من الذرة باتجاه ميناء طرابلس فِيْ شمال لبنان.

لكن من المتوقع أن تصل “بعد منتصف ليل الثلاثاء”، أي الساعة 2100 بتوقيت جرينتش، فِيْ اسطنبول، بحسب وزارة الدفاع التركية.

كانت سفِيْنة Razzoni ليلة الاثنين قبالة الساحل الروماني، لكنها قطعت نظام تحديد الموقع التلقائي الذي يسمح بتعقبها فِيْ حوالي الساعة 2 صباحًا (2300 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين)، وفقًا لبيانات من موقع Marine Traffic على الإنترنت، الذي يتتبع. حركة السفن.

ولم توضح وزارة الدفاع على الفور أسباب هذا الانقطاع الذي يسمح للسفِيْنة بالاختباء من الرادار، لكن يرجح أن يحدث هذا لتهرب الصحفِيْين الذين يتتبعون حركة السفِيْنة ومن ينتظرون وصولها عَنّْد مدخلها. مضيق البوسفور.

تقدمت السفِيْنة ببطء شديد (سبع عقدة) يوم الاثنين فِيْ المياه الأوكرانية بسبب احتمال وجود ألغام، لكنها زادت سرعتها لاحقًا، وفقًا لمارينا ترافِيْك.

وسيتم تفتيش السفِيْنة من قبل فريق من مركز التنسيق المشترك المسؤول عَنّْ الإشراف على صادرات الحبوب الأوكرانية، وفقًا للاتفاقية الموقعة فِيْ اسطنبول فِيْ 22 يوليو الماضي بين ممثلي روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة للسماح بتصدير الأوكرانية. الحبوب تحت إشراف دولي.

وبحسب الإجراء، فإن “السفِيْنة لن تدخل ميناء اسطنبول، لكنها ستجري عمليات تفتيش فِيْ البحر بينما ترسو السفِيْنة” عَنّْد مدخل مضيق البوسفور فِيْ البحر الأسود.

وحذرت وزارة الدفاع التركية من اقتراب المراكب ومنها تلك التي تقل صحفِيْين من السفِيْنة قائلة “لن يسمح للقوارب بالاقتراب من السفِيْنة وستتخذ قيادة خفر السواحل الإجراءات اللازمة فِيْ هذا الصدد”.