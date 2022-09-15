تركيا تواجه مزيدا من الضغوط الغربية.. يجب تطبيق العقوبات على روسيا

ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يكثفان ضغوطهما على …

ونقلت الصحيفة عَنّْ مسؤولين غربيين مشاركين فِيْ الخطط، أن واشنطن تركز على البنوك التركية التي تم دمجها فِيْ نظام المدفوعات الروسي مير، بينما تستعد بروكسل لإبداء مخاوفها للمسؤولين الأتراك بشكل مباشر.

وكان نائب وزير الخزانة الأمريكية، والي أديمو، قال فِيْ وقت سابق إن موسكو تحاول استغلال أنقرة للتهرب من العقوبات المفروضة عليها.

فِيْ محادثته مع نائب وزير المالية يونس إليتاس الشهر الماضي، أعرب أديمو عَنّْ مخاوف بلاده من استخدام الكيانات والأفراد الروس لتركيا للتهرب من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة و 30 دولة أخرى.

وجدد اهتمام الولايات المتحدة بنجاح الاقتصاد التركي، معربا عَنّْ التزام وزارة الخزانة بشراكتها مع حكومة أنقرة لحماية سلامة قطاعها المصرفِيْ.

يشار إلَّى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال فِيْ آذار (مارس) الماضي إن أنقرة لا تستطيع فرض عقوبات على روسيا بسبب احتياجاتنا من الطاقة.

كَمْا أكد وزير خارجيته، مولود جاويش أوغلو، أن الممولين الروس يمكنهم الاستمرار فِيْ القدوم والقيام بأعمالهم فِيْ تركيا، طالما أنهم يحترمون القانون التركي والدولي.