تركيا.. عتبة الفقر تقفز إلَّى 4 أضعاف الحد الأدنى للأجور

دفع التضخم المتسارع فِيْ تركيا مؤخرًا عتبة الفقر فِيْ البلاد إلَّى أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور.

أفاد تقرير صادر عَنّْ اتحاد عمال تركيا، أحد أكبر المنظمات العمالية فِيْ البلاد، اليوم السبت، أن تضخم أسعار المواد الغذائية ارتفع بنسبة 7٪ فِيْ يوليو على أساس شهري.

أدى ذلك إلَّى ارتفاع عتبة الفقر لأسرة مكونة من أربعة أفراد إلَّى 22،280 ليرة (1243 دولارًا أمريكيًا) شهريًا، وهُو ما يعادل أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور الشهرية، والذي تم رفعه بنسبة 30٪ إلَّى 5،500 ليرة فِيْ بداية شهر يوليو.

يعرّف اتحاد العمال الأتراك عتبة الفقر على أنها إجمالي الإنفاق على المواد بما فِيْ ذلك الطعام والملبس والمسكن والمواصلات والتعليم والرعاية الصحية.

ارتفع مؤشر “عتبة الجوع” للاتحاد، والذي يقيس الإنفاق الشهري على الغذاء، إلَّى 6840 جنيهاً، بزيادة 24٪ عَنّْ الحد الأدنى للأجور.

أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة القياسي دون تغيير عَنّْد 14٪ للشهر السابع فِيْ يوليو.

من المتوقع أن يرتفع التضخم إلَّى 80.1٪ فِيْ يوليو من 78.6٪ فِيْ يونيو، وفقًا لمتوسط ​​تقدير 17 محللاً شاركوا فِيْ استطلاع بلومبرج.

سينشر مكتب الإحصاء التركي بيانات التضخم لشهر يوليو فِيْ 3 أغسطس.

يتوقع البنك المركزي التركي أن يصل التضخم إلَّى 60.4٪ فِيْ نهاية عام 2022، أي حوالي 12 ضعف الهدف الرسمي البالغ 5٪. كَمْا يتوقع البنك أن يتباطأ التضخم إلَّى 19.2٪ بنهاية 2023 وإلَّى 8.8٪ فِيْ 2024.

50 مليار دولار لمواجهة ارتفاع الإنفاق الحكومي

قالت تركيا فِيْ يونيو الماضي إنها ستخصص أكثر من 50 مليار دولار لمواجهة ارتفاع الإنفاق الحكومي وسط ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وتزايد التضخم.

تتوقع الحكومة التركية حاليًا إنفاق 880.5 مليار ليرة إضافِيْة (50.8 مليار دولار) حتى نهاية عام 2022، حيث تمثل شركات استيراد الغاز والفحم المملوكة للدولة 14٪ من النفقات الإضافِيْة، وفقًا لميزانية منتصف العام المقترحة المنشورة فِيْ موقع البرلمان.

يرجع جزء كبير من الزيادة المتوقعة فِيْ الإنفاق إلَّى التعديلات، بما فِيْ ذلك الزيادات فِيْ الرواتب، والتي تهدف إلَّى التخفِيْف من تأثير التضخم المرتفع على موظفِيْ الحكومة والمتقاعدين.

الزيادة السنوية فِيْ أسعار المستهلك – 73.5٪ فِيْ مايو – تعزز الإيرادات الضريبية.

وتتوقع الميزانية المقترحة ارتفاع الإيرادات العامة بمقدار 1.081 مليار جنيه أكثر من اللازم لتمويل الإنفاق الجديد.

خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 ؛ ارتفعت إيرادات الحكومة المركزية بنحو 100٪ على أساس سنوي، بينما ارتفع الإنفاق 74.5٪، بحسب بيانات رسمية.

ومن المرجح أن يتم إقرار ميزانية منتصف العام المقترحة فِيْ البرلمان، حيث يحتفظ الحزب الحاكَمْ الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان وحلفاؤه بأغلبية المقاعد.