تركيا على أبواب النادي النووي السلمي.. 20 مليار دولار استثمارات

وضع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونمز، حجر الأساس للمفاعل الرابع فِيْ محطة أكويو التركية للطاقة النووية.

تضم المحطة مفاعلات نووية من الجيل الثالث ومفاعل ماء مضغوط، وهُو أول محطة نووية فِيْ تركيا.

وقالت الوزارة فِيْ بيان إن “المصنع الذي يعد حاليا من أكبر الاستثمارات التركية يعد من أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة لتقليل اعتمادها على موارد الطاقة الأجنبية”.

ونقل البيان عَنّْ الوزير دونمز قوله إن “مفاعلات محطة الطاقة النووية التركية ستلبي 10٪ من احتياجات البلاد من الكهرباء”، مشيرا إلَّى أن “الأعمال بالمحطة تسير وفق الجدول الزمني المقرر”.

واضاف ان “المحطة تتكون من اربعة مفاعلات نووية كل منها بطاقة 1200 ميغاواط وتنتج 35 مليار كيلوواط ساعي من الكهرباء سنويا اي ما يعادل اجمالي الطلب فِيْ ولايتي انقرة وازمير او 90٪ من احتياجات اسطنبول”. مضاف.

وشدد دونمز، بحسب البيان، على أن “المشروع سيحقق مكاسب كبيرة لتركيا فِيْ جوانب عديدة، أهمها تقليص اعتمادنا على موارد الطاقة الخارجية، وبالتالي تقليص عجز الحساب الجاري وإدخال مصادر طاقة بديلة”.

وأعرب دونمز عَنّْ أمله فِيْ “تشغيل المفاعل الأول فِيْ الذكرى المئوية لتأسيس الجمهُورية التركية، العام المقبل 2023″، مضيفا “نولي أهمية كبيرة لهذا المشروع لتلبية الاحتياجات العلمية والمعرفِيْة لمهندسينا وطلابنا”.

محطة Akgoyo النووية

تقع محطة أكويو النووية فِيْ مدينة مرسين التركية، فِيْ ولاية موغلا الجنوبية الغربية، على ساحل البحر الأبيض المتوسط. بدأ العمل فِيْه عام 2017، بتكلفة 20 مليار دولار أمريكي.

تعمل تركيا فِيْ المحطة بالتعاون مع روسيا، التي وقعت معها عقد بناء فِيْ عام 2010. وبمجرد افتتاحها، ستنضم تركيا إلَّى 32 دولة أخرى حول العالم تستخدم الطاقة النووية للأغراض السلمية.

المحطة هِيْ واحدة من أكبر مشاريع الطاقة النووية الجديدة فِيْ العالم.