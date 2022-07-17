نقدم لكَمْ اليوم تركيبة سحرية لإزالة الشعر فِيْ خمس دقائق وبدون ألم Hay una gran cantidad de mujeres que constantemente buscan nuevas formas de eliminar el vello fácilmente y sin sentir dolor, como el método habitual, que es el dulce, que una gran cantidad de mujeres no son capaces de utilizar, además de que hace que mujeres y niñas sientan fuertes dolores al usarlo y provoca infecciones en la piel luego de terminado su uso, y ahí mujeres y hombres buscan recetas para alargar el cabello y solucionar sus problemas con el fin de cuidar su apariencia externa, y hoy te ofrecemos varias combinaciones mágicas de الطبيعة لإزالة الشعر فِيْ خمس دقائق وبدون ألم.

نقدم لكَمْ اليوم تركيبة سحرية لإزالة الشعر فِيْ خمس دقائق وبدون ألم Hay una gran cantidad de mujeres que constantemente buscan nuevas formas de eliminar el vello fácilmente y sin sentir dolor, como el método habitual, que es el dulce, que una gran cantidad de mujeres no son capaces de utilizar, además de que hace que mujeres y niñas sientan fuertes dolores al usarlo y provoca infecciones en la piel luego de terminado su uso, y ahí mujeres y hombres buscan recetas para alargar el cabello y solucionar sus problemas con el fin de cuidar su apariencia externa, y hoy te ofrecemos varias combinaciones mágicas de الطبيعة لإزالة الشعر فِيْ خمس دقائق وبدون ألم.

إزالة الشعر فِيْ خمس دقائق وبدون ألم

سنقدم لك سلسلة من الوصفات السحرية التي تتوفر لأي امرأة أو فتاة لتحضيرها فِيْ المنزل من مكونات طبيعية متوفرة فِيْ كل منزل أو يمكنك شرائها من العطار أو أي متجر وهذه الوصفات تعمل على إزالة الشعر من كل الجسم سواء تحت الإبط أو الأرجل أو اليدين وكذلك الأماكن الحساسة.

الوصفة الأولى



تتكون الوصفة الأولى من مكونات طبيعية ونشا وليمون وكل مكون منها يحتوي على فوائد، حيث يعمل النشا على تفتيح لون البشرة بالإضافة إلى شد وتغذية البشرة وتركها ناعمة وحريرية. الليمون له فوائد عديدة مثل تنظيف البشرة من الجراثيم والبكتيريا وتفتيح لون البشرة، احضار وعاء عميق ووضع ملعقة كبيرة من النشا، ثم اضيفِيْ ملعقة كبيرة من عصير الليمون واخلطيهم جيداً حتى يتماسكوا. يخلط جيدا.

نضع المكون على بشرة نظيفة ونتركه حتى يجف تماما، ثم نأخذ قطعة قماش دافئة أو قطنية أو منشفة دافئة ونزيل الخليط شيئا فشيئا وبالتالي نجد أنه يمكن إزالة الشعر بسهُولة ونجد البياض بشرة مشدودة وناعمة وعليك إحضار مكعبات ثلج ووضعها على الجلد لتهدئة البشرة من أي التهاب أو احمرار بالجلد.

الوصفة الثانية

سيدتي، عليكِ إحضار وعاء عميق ووضع 3 ملاعق كبيرة من السكر ونصف كوب ماء فاتر فوقه، ثم ضعي قطعة كبيرة من الخميرة الجافة أو قطعة من الخميرة الفورية وعليكي التحريك جيداً وضعي يُخلط المزيج على الجلد حتى يصبح الجلد نظيفًا ثم يُترك ليجف ثم يُزيل الشعر ويُدهن المزيج بقطعة قماش دافئة، ويُغسل الجلد بالماء الدافئ، ويُوضع مكعبات الثلج حتى تغلق مسام الجلد.

الوصفة الثالثة

نصل إلى وعاء عميق ونضع صابون زيت الزيتون ثم نضع 3 ملاعق كبيرة من الملح الخشن وفِيْ النهاية نضع كَمْية قليلة من ماء الورد ونخلط المكونات جيداً حتى يصبح الخليط متجانس ودسم ثم نضع يُخلط المزيج على البشرة ويُترك حتى يجف تمامًا لمدة ساعة إلى ساعتين، ثم يمسح المزيج، وبذلك تزيل الشعر تمامًا.

أهم ما يجب فعله بعد إزالة الشعر بالشمع هُو ترطيب بشرتك جيداً عن طريق وضع كريم مرطب على جسمك بالكامل، أو يمكنك عمل ماسك طيني مغربي يغلق المسام ويرطب البشرة وينعمها. حتى تختبر حساسيته للقناع حتى لا تحصل على حبوب.