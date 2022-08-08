تركي آل الشيخ مسرحيتان عن ماجد عبدالله والثنيان قريباً في الرياض

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، أن العمل جار الآن لإنتاج مسرحية عن الكابتن ماجد عبدالله بعنوان “السهم المشتعل” وأخرى عن الكابتن يوسف الثنيان بعنوان “الفيلسوف” من المقرر أن يرى النور في أوائل عام 2023.

لأول مرة في الوطن العربي والعالم

وقال تركي آل الشيخ “سيتم عرض العملين في الربع الأول من عام 2023″، مضيفًا أن هذه قد تكون المرة الأولى في العالم العربي، وربما في العالم بأسره، التي يتم فيها صنع أعمال حول أبطال كرة القدم.

وأضاف تركي آل الشيخ أن الفريق سعودي وعربي وبريطاني وجاري العمل حاليا على العملين.