تركي آل الشيخ يحدد وجهة رونالدو الجديدة !

عبر تركي آل الشيخ رئيس الهِيْئة السعودية للترفِيْه ومالك نادي ألميريا الأسباني عَنّْ حزنه لما حققه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وهُو أن كريستيانو رونالدو أرسل مؤخرًا، عبر وكيله خورخي مينديز، طلبًا إلَّى إدارة مانشستر يونايتد للسماح له بالمغادرة خلال السوق الصيفِيْ.

رونالدو يريد بالفعل مغادرة مانشستر يونايتد، فِيْ السوق الصيفِيْ، بسبب تناقض أدائه مع المدرب الهُولندي الجديد للشياطين الحمر، إريك تين هاج.

كريستيانو رونالدو لديه عقد مع مانشستر يونايتد ينتهِيْ فِيْ يونيو 2023.

ونشر معالي وزير الخارجية تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، صورة لكريستيانو، معلقا “محزن أن نهاية أحد أفضل اللاعبين فِيْ العالم بهذه الطريقة”.

وتابع رئيس الهِيْئة السعودية للترفِيْه حديثه عَنّْ وضع الأيقونة البرتغالية “الأندية تتسرع فِيْ رفضه! يجب على كريستيانو حفظ ماء الوجه وإنهاء عقد كبير قريبًا”.

وتناول تركي آل الشيخ أبرز أخطاء كريستيانو، مغردًا “بداية أخطائه كانت انتقاله من ريال مدريد من الصفر. هذا رأيي الشخصي، مع كل احترامي له فِيْ عالم كرة القدم”.

وفِيْ الأيام الأخيرة، ارتبط اسم كريستيانو رونالدو بالعديد من الأندية الدولية، وعلى رأسها روما الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الإسباني.

وقدم آل الشيخ بعض النصائح المهمة لكريستيانو رونالدو “أعتقد أن برشلونة أو روما بحاجة إليه، أو يعود إلَّى فريق رائع فِيْ البرتغال!”