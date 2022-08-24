تركي آل الشيخ يطلق العودة إلى الرياض بـ6 تجارب و3 مناطق

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن ​​عبد المحسن آل الشيخ، اليوم، بدء فعاليات “مهرجان العودة إلى الرياض” الذي يعد الأول من نوعه في المملكة. على الجليد “والعرض المسرحي” جامعة المشاغبين “المقدم لأول مرة، بسلسلة من الفعاليات الترفيهية والتعليمية، فضلًا عن مجموعة من العروض المسرحية المناسبة للعائلات والأطفال، فضلًا عن توافر سلسلة. من المحلات المتخصصة في بيع اللوازم المدرسية.

6 تجارب و 3 مناطق

يتكون المهرجان من 6 تجارب و 3 مناطق و 2 مسارح. تجربة تفاعلية متكاملة وفريدة من نوعها للزوار، حيث تضم مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة والتجارب الممتعة التي تجمع بين المعرفة والترفيه، لتناسب جميع الفئات العمرية وتغطي الاهتمامات المختلفة، مثل عرض السيرك على مسرح محمد العلي، و إطلالات الفنانة رشا رزق، وهي جزء من ذكريات الطفولة لدى زوار المهرجان.

يتميز مهرجان العودة إلى الرياض بتجميع الاهتمامات الأسرية المختلفة، من خلال برامجه المتنوعة التي تساعد الأطفال على اختيار خبراتهم المهنية المستقبلية في المهن وبناء الوظائف.

للفنون حضور بارز في مهرجان العودة إلى الرياض حيث أنها تمس مشاعر الزوار وتنمي ذوقهم بالعروض المتنوعة بالإضافة إلى مجموعة واسعة من محطات الإبداع والترفيه المحلية والعالمية.

يقدم المهرجان للأطفال من خلال ست تجارب تفاعلية مخصصة لهم في مجالات العلوم البيئية والبيولوجيا والكيمياء، بالإضافة إلى تجربة فضائية تحاكي الواقع ورحلة افتراضية إلى المريخ وتجربة فنية ملهمة للأطفال، بالإضافة إلى تحسين مهاراتهم في سلسلة من العروض والمعارض والمعارف المختلفة.

أبطال النينجا

تعتبر تجربة أبطال النينجا من التجارب العالمية التي تقام لأول مرة في المملكة العربية السعودية، مما يساعد على تنمية المهارات العقلية والبدنية لدى الأطفال، فضلاً عن توفير الأنشطة للكبار، بينما تمثل السينما تجربة عائلية تتيح للطفل وأسرته لرؤية الأسرة، وتجربة المهنة تحدد تطلعات الأطفال وتوجهاتهم المستقبلية، من خلال مسارات مختلفة، تشمل العمارة واستوديو الأزياء والمركز الإعلامي.

ويرافق فعاليات مهرجان العودة إلى الرياض مناطق مطاعم ومقاهي ومتجر متعدد الأقسام ومراكز تسوق وألعاب، بالإضافة إلى مراكز متخصصة في بيع المستلزمات التعليمية للزوار.

المهرجان، الذي يستمر حتى 5 سبتمبر، مفتوح للزوار كل يوم من أيام الأسبوع، من 600 مساءً وحتى 1200 مساءً بعد منتصف الليل في أيام الأسبوع، ومن 600 مساءً 0000 صباحًا حتى 0100 صباحًا يوم عطلة نهاية الاسبوع سعر تذكرة الدخول 20 ريال ويمكن الحجز عن طريق ادخال الرابط هنا.