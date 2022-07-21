تركي آل الشيخ يعلن مَوعِد مباراة الهلال وألميريا والقنوات الناقلة

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هِيْئة الترفِيْه ومالك نادي ألمرية، عَنّْ مَوعِد المباراة الودية التي سيواجهها النادي الإسباني ضد الهلال السعودي.

ودعا آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، جميع الجماهِيْر لمتابعة المباراة القوية التي ستذاع عبر أربع قنوات واستوديو مميز.

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مَوعِد مباراة الميريا والهلال وقنوات الشركة

وتقام مباراة الهلال والمرية يوم 7 أغسطس على ملعب بيريلي فِيْ باريتون ببريطانيا العظمى، وستبث على قنوات روتانا سينما والخليجية والكلاسيكو والـ LBC.

كشف نادي الهلال عَنّْ برنامج استعدادات الفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد 2022-2023، والتي كانت كالتالي

28 يونيو بدء الإجازات الموسمية لأعضاء فريق الهلال الأول لكرة القدم.

23 يوليو بدء الفحوصات الطبية الصباحية والتدريب المسائي بالنادي.

28 يوليو المغادرة إلَّى برمنغهام، المملكة المتحدة، لإقامة المعسكر التحضيري.

29 يوليو بدأ المعسكر التحضيري فِيْ برمنغهام.

7 أغسطس أول مباراة ودية (الهلال ضد ألمرية الإسباني).

12 أغسطس المباراة الثانية الودية (غير مؤكدة).

13 أغسطس نهاية المعسكر الإعدادي والعودة إلَّى الرياض.

15 أغسطس العودة للتدريب فِيْ النادي.

25 أغسطس بداية الموسم الرياضي 2022-2023.

تقرر أن يلعب الهلال مباراتين وديتين فِيْ الرياض، قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد، على أن يتم تحديدهما لاحقًا.