تركي آل الشيخ يوضح علاقة منشوره بخسارة الأهلي كأس مصر

أوضح تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، حقيقة علاقة منشوره الأخير على فيسبوك بخسارة الأهلي في كأس مصر.

وخسر النادي الأهلي أمام نظيره الزمالك 2-1 في المباراة التي خاضها الليلة الماضية في نهائي كأس مصر لموسم 2022-2022.

كتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك “أنا جيد، ومن يقدم الخير معي يعتني بي … والذكي سيحاول كل حيله وكل محاولات الدفع. المسافة … ولكن عندما ينتهي ويكتشف أنه لا يحتاج إلى أي شيء، يجب أن أدفع له فاتورة بعد المسافة التي قطعها … أريد أن أرى نهاية كل شيء. بحاجة”.

ربط بعض متابعي آل الشيخ على فيسبوك رسالته الغامضة بخسارة الأهلي في نهائي كأس مصر.

وأوضح آل الشيخ حقيقة علاقة منشوره بخسارة الأهلي في كأس مصر، قائلاً “آخر مشاركة لا علاقة لها بالرياضة أو الفن أو الترفيه … المعنى معرفة النية، وإن لم أفعل”. لا أعرف، سوف يكبر ويعرف “.

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن في وقت سابق إنهاء جميع استثماراته في الرياضة المصرية وخروجها الكامل من كرة القدم في مصر.