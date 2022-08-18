تركي الحمد عن ترحيب حماس بالتطبيع التركي الإسرائيلي لِِمَ الاستغراب

وقال الكاتب تركي الحمد إن موقف حركة حماس التي ترحب بالتطبيع التركي الإسرائيلي لا يثير الدهشة من جانب قادة هذه الحركة الذين لا يصلحون الأمور.

العلاقات بين تركيا وإسرائيل

وتعليقا على موقف حماس قال الحمد لماذا المفاجأة والله لو أعلنت تركيا وإسرائيل عن اتحاد اندماجي كامل مع بعضهما البعض، لوجد هذان الشعبان ألف مبرر ومبررات أن ذلك في مصلحة “القضية”. ولو أعلنت السعودية ودول الخليج حربا صريحة على إسرائيل لقولوا أن هناك مؤامرة لتسوية الأمر … ويذهب الرجل حيث يريد.

حماس تبارك التطبيع

وباركت حماس التطبيع الكامل بين أنقرة وتل أبيب، وفي بيان هنأت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة العلاقات بين بلاده وإسرائيل. وقالت الحركة في بيان لها “نطمئن الشعب الفلسطيني والضفة الغربية وغزة والمخيم 48 والشتات، أن هذه الخطوة تصب في مصلحة شعبنا الفلسطيني المجاهد على اختلاف أطيافه”.