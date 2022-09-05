تركي العبدالله يتحدث عَنّْ إدارة النفِيْعي ومفاجآت سارة لجماهِيْر الأهلي

وتحدث الأمير تركي العبد الله الفِيْصل العضو الذهبي فِيْ النادي الأهلي عَنّْ مستقبل النادي مع الإدارة الجديدة ووعد الجماهِيْر بالعودة إلَّى منصات التتويج.

وقال الأمير تركي العبد الله الفِيْصل، فِيْ تصريحات متلفزة على برنامج “العمل مع وليد”، “هدفنا فِيْ اللقاء التعرف على احتياجات الإدارة، ولا نسمح لأنفسنا بالاستهانة بقيمة الإدارة السابقة التي حاولت وفشلت “.

وتابع العضو الذهبي بالنادي الأهلي “الإدارة الحالية دعتنا والإدارات السابقة لم تدعونا، لذلك لم نكن فِيْ الصورة خلال الفترة الماضية لأن هناك قواعد وقوانين لا يمكننا من دونها فعل أي شيء. ” رحيل الادارة المنتخبة “فِيْ اشارة الى ادارة ماجد النفِيْعي.

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وتابع الأمير تركي العبد الله الفِيْصل “الإدارة السابقة للأهلي كانت تصحح لكن بعد فوات الأوان وسقط الفأس على الرأس وسقط النادي أخيرًا”.

ورد العضو الذهبي بالنادي الاهلي على سؤال هل الادارة الحالية لديها الملاءة المالية لاعادة الاهلي الى مكانه الطبيعي لن يكون هناك تقصير، والأهلي يرجع لمنصات بحضور الأمير فهد بن خالد ورجال مثله “.

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