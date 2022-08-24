الإثارة تتصاعد يومًا بعد يوم فِيْ الشارع الرياضي السعودي، خاصة بين الغريمين، الهلال والنصر، هذه المرة بعيدًا عَنّْ الملاعب والملاعب، وانتقلت إلَّى مواقع “التواصل الاجتماعي” مستهزئة بالشعارات والرعاية الجديدة. وتقوم إدارة بن نافل بإعداد ملف كامل لبناء ملعب جديد، وأسطورة الاتحاد أن الانتصار سيكون “بوجيمان” لمنافسيه، وسيتجاوب بقوة مع المواسم الماضية، والانتقال إلَّى الدوري الأصفر الذي سيكون. اللحاق مبكرا بمباراة متوقعة ضد القيصومة، وتوقعات بأن يخسر الراقي المباراة الافتتاحية فِيْ دوري الدرجة الأولى.

من ناحية أخرى، فإن سوق الانتقالات هُو حديث الشارع الرياضي، حيث يتم تقييد قيادة القائد، وعلى رأسهم فهد بن نافل، فِيْ السوق الصيفِيْ بعد معاقبة حرمانه من التسجيل لفترتين بسبب موضوع الانتصار. أمام الهلال، وظهُور محمد كنو متوسط ​​، لكن الانتصار ما زال لم ينته من تعامله مع التوقعات بالتوقيع على الأسماء العالمية، بالإضافة إلَّى الثلاثي “لويس جوستافو، أوسبينا، وجيسلان كونان”، والأهلي عبد الرحمن غريب. صفقة مدوية.

ملعب الهلال

ووردت أنباء عَنّْ أن مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، يعد ملفًا لبناء ملعب رياضي للقائد، وبالتالي سيتوجه للجهات المختصة لإنهائه.

انتصار العالم

توقع أسطورة الاتحاد ونجم النصر والمنتخب السعودي السابق الكابتن محمد نور أن يكون فريق النصر الأول لكرة القدم فِيْ الموسم الجديد مختلفًا عَنّْ المواسم السابقة، وستعاني جميع الأندية أمامه.

تصادم الشعارات بين الهلال والنصر

رد جمهُور الهلال على استهزاء خصمه التقليدي النصر من رعاية الشاورما.

وفِيْ السياق ذاته، عبر جماهِيْر الهلال عَنّْ سعادتهم بشعار النادي الجديد، متمنين أن تسهل العلامة التجارية الجديدة انتشارها وتصبح الأكثر نجاحًا.

القيصومة تفوز

انتشر اتجاه “فوز القيصومة”، اليوم الأربعاء، قبل ساعات من انطلاق مباراة الأهلي، وسط توقعات عالية بأن الفريق الضيف سيهزم الراقي على أرضه فِيْ جدة.

وسرعان ما تصدرت الهاشتاج الترند فِيْ السعودية، ولم يتوقف عَنّْد دعم منافسي الأهلي للقيصومة، بل مفاجأة بعض الناس فِيْ الأهلي تمنوا فوز القيصومة وإقصاء الكأس. قلعة.