ترند تويتر|تغيير رَابِطْة الاتحاد .. مجاملة الهلال ودعم أهلاوي ضخم

تصدر الاتجاه فِيْ السعودية، اليوم الاثنين، سلسلة من الهاشتاجات فِيْ الشارع الرياضي السعودي، خاصة بعد فوز الهلال الصعب على الفتح، وخسارة الفوز، وتعادل الاتحاد، ومباراة الليلة المنتظرة. بين الأهلي والخلود فِيْ بداية رحلة الريقي الجديدة للقيادة بعد رحيل ماجد النفِيْعي.

الصعود والقهر

وأشادت جماهِيْر الهلال بالحارس عبد الله المعيوف لحفاظه على شباك نظيفة من المتصدر بدون أهداف للمباراة الثالثة على التوالي.

وعبرت جماهِيْر الهلال عَنّْ سعادتها بتحقيق أعلى الدرجات بالفوز بالمباريات الثلاث الأولى من مسابقة الدوري وتصدره.

من ناحية أخرى، انتقد تصرف سالم الدوسري تجاه المدرب الأرجنتيني رامون دياز ومدير الكرة سعود كريري، عَنّْدما تم استبداله خلال مباراة الفتح فِيْ دوري الروشن.

الاهلى والخلود

حرص جماهِيْر الرقعي على دعم فريقهم قبيل مباراة الليلة المقبلة ضد الخلود فِيْ الدوري الأصفر، حيث تجاوز عدد المشاهدين المتوقع أربعين ألفًا.

يكتب جمهُور الأهلي قِصَّة جديدة مع ناديهم فِيْ الدعم والمساندة رغم الهبوط والانتكاسات فِيْ أول مباراتين بالدرجة الأولى، لكنهم يظهرون يومًا بعد يوم أنهم لن يغادروا الفريق حتى يعودوا إلَّى الدرجة الأولى. المحترفِيْن والعودة إلَّى المنصة.

فوز

وتعتقد الجماهِيْر الناصرية أن الهلال تلقى مجاملات تحكيم آخرها ضد الفاتح، حيث أشاروا إلَّى أن صاحب الأرض استحق عقوبة صحيحة لصالح الجناح المغربي مراد باتنا، عَنّْدما عرقله البيروفِيْ كاريلو والبيرو. لم يحسب الحكَمْ أي شيء.

على صعيد آخر، وجهت جماهِيْر النصر رسالة تحذيرية للمدرب الفرنسي رودي جارسيا، عقب خسارته الصادمة للتعاون رغم الصفقات الكبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة.

تغيير الاتحاد مطلب

وطالبت جماهِيْر الاتحاد بتغيير دوري النادي وتكليف النمور الذهبية بإدارة الملعب للمباريات القليلة المقبلة.