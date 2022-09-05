ترند تويتر|تغيير رَابِطْة الاتحاد ومجاملة الهلال ودعم أهلاوي ضخم

تصدر الاتجاه فِيْ السعودية، اليوم الاثنين، سلسلة من الهاشتاجات فِيْ الشارع الرياضي السعودي، خاصة بعد فوز الهلال الصعب على الفتح، وخسارة الفوز، وتعادل الاتحاد، ومباراة الليلة المنتظرة. بين الأهلي والخلود فِيْ بداية رحلة الريقي الجديدة للقيادة بعد رحيل ماجد النفِيْعي.

الصعود والقهر

وأشادت جماهِيْر الهلال بالحارس عبد الله المعيوف لحفاظه على شباك نظيفة من المتصدر بدون أهداف للمباراة الثالثة على التوالي.

وعبرت جماهِيْر الهلال عَنّْ سعادتها بتحقيق أعلى الدرجات بالفوز بالمباريات الثلاث الأولى من مسابقة الدوري وتصدره.

من ناحية أخرى، انتقد تصرف سالم الدوسري تجاه المدرب الأرجنتيني رامون دياز ومدير الكرة سعود كريري، عَنّْدما تم استبداله خلال مباراة الفتح فِيْ دوري الروشن.

الاهلى والخلود

حرص مشجعو الرقعي على دعم فريقهم قبيل مباراة الليلة المقبلة ضد الخلود فِيْ الدوري الأصفر، حيث يتوقع أن يزيد عدد الجماهِيْر عَنّْ أربعين ألف.

يكتب جماهِيْر الأهلي قِصَّة جديدة مع ناديهم فِيْ الدعم والمساندة رغم الهبوط والانتكاسات فِيْ أول مباراتين بالدرجة الأولى، لكنهم يظهرون يومًا بعد يوم أنهم لن يتركوا الفريق حتى يعودوا للاحتراف ويصلون. على المنصة مرة أخرى.

فوز

ويرى مشجعو النصراوي أن الهلال يحظى باهتمام تحكيم آخرها ضد الفتح، حيث أشاروا إلَّى أن صاحب الأرض استحق ركلة جزاء صحيحة لصالح الجناح المغربي مراد باتنا عَنّْدما عرقله البيروفِيْ. لم يحسب كاريو والحكَمْ أي شيء.

على صعيد آخر، وجهت جماهِيْر النصر رسالة تحذيرية للمدرب الفرنسي رودي جارسيا، عقب خسارته الصادمة للتعاون رغم الصفقات الكبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة.

تغيير الاتحاد مطلب

وطالبت جماهِيْر الاتحاد بتغيير دوري النادي وتكليف النمور الذهبية بإدارة الملعب للمباريات القليلة المقبلة.