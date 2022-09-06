ترند تويتر|حمد الله صنع النصر..سالم يحرج الهلال والرعب من الاتحاد

قاد الاتجاه فِيْ السعودية، اليوم الثلاثاء، سلسلة من الهاشتاجات المثيرة على الشارع الرياضي السعودي، أبرزها فوز الأهلي على الخلود والنقاط الثلاث الأولى فِيْ الدوري “الأصفر”، واستمرار التنافس بين النصر. جماهِيْر الهلال والاتحاد على مواقع التواصل الاجتماعي.

الاهلى والخلود

وعبرت جماهِيْر الأهلي عَنّْ سعادتها بالفوز الأول للفريق، والذي يأتي بعد رحيل ماجد النفِيْعي ووليد معاذ على دفة القيادة، حيث خرج أكثر من أربعين ألف مشجع لدعم الفريق أمام الخلود. .

وشدد الأهلي على أن دوري المحترفِيْن افتقر للكثير من الإثارة والمتعة، مع هبوط الراقي للدوري “الأصفر”، لذا عاد الاهتمام بالدرجة الأولى أكثر مما كان عليه فِيْ السنوات الأخيرة.

قوة إدارة النقابة

إعلان الصحفِيْ الكبير وليد الفراج، على مواقع التواصل الاجتماعي، أن عودة الاتحاد للمنافسة على البطولات بات الشغل الشاغل للمتنافسين.

وأعرب الفدراليون على حد تعبير الفراج عَنّْ تضامنهم مع إنجازات إدارة أنمار الهِيْلي التي دفعت ديون ضخمة للنادي وأبرمت صفقات واكتسبت كفاءة مالية.

صنع الفوز

دخل جماهِيْر الاتحاد والنصر فِيْ خلاف حول نفوذ المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله مع النصر، وأنه منذ رحيله الدولي لم يفز بأي بطولة بل تخلى عَنّْ المنافسة على الدوري. فِيْ بداية الموسم الماضي، ويستمر التعثر فِيْ الموسم الحالي، على الرغم من التوقيع مع المدرب الدولي رودي جارسيا، وإبرام اتفاقيات رفِيْعة المستوى، أبرزها الحارس أوسبينا والظهِيْر الأيسر الإيفواري جيسلان كونان.

من ناحية أخرى، تعتقد الجماهِيْر الناصرية أن حمدالله لم يكن نجمًا بارزًا قبل التوقيع مع العالم، وأن ما جعله يتألق هُو تألقه فِيْ صفوف المنتصر.

سالم اكبر من القائد

تصدّر هاشتاغ “سالم أكبر من القائد” الترند، بعد الانهِيْار الأخير لسالم الدوسري مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز ومدير كرة القدم سعود كريري، بعد اعتراض اللاعب على تغييره. الدوري.

وتساءل المشجعون الناصريون، بعدم التوقيع على إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، عَنّْ أي عقاب لسالم الدوسري، معتبرين أن اللاعب أصبح أكبر من القائد.