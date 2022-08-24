الآمال تتزايد يوماً بعد يوم فِيْ الشارع الرياضي السعودي، خصوصاً بين الغريمين، الهلال والنصر، هذه المرة خارج الملاعب والملاعب، وتحديداً على مواقع التواصل الاجتماعي بالاستهزاء بشعارات ورعاية جديدة. وقال الاتحاد محمد نور إن الفوز سيكون بعبعًا لمنافسيه وسيتجاوب بقوة مع المواسم الماضية.

وللتمرير إلَّى الدوري الأصفر، الذي استدرك مبكرًا بمباراة متوقعة ضد القيصومة، وتوقعات بخسارة الراقي فِيْ المباراة الافتتاحية فِيْ دوري الدرجة الأولى.

من ناحية أخرى، احتل سوق الانتقالات جزءًا كبيرًا من حديث الشارع الرياضي، حيث تم تقييد إدارة القائد برئاسة فهد بن نافل فِيْ السوق الصيفِيْ بعد معاقبة رفض التسجيل لفترتين. فِيْ موضوع الانتصار على الهلال والمحكَمْة المتوسطة محمد كنو لكن الانتصار لم ينته بعد. وتأتي صفقاته مع توقعات بتوقيع أسماء عالمية إضافة إلَّى الثلاثي “لويس جوستافو، أوسبينا، وجيسلان كونان”.، والاتفاق الحازم لعبد الرحمن غريب من الأهلي.

صدمة البليحي بالنصر

ووردت أنباء عَنّْ أن مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، يعد ملفًا لبناء ملعب رياضي للقائد، وبالتالي سيتوجه إلَّى الجهات المختصة لإنهائه.

انتصار بوجيمان الدوري

توقع أسطورة الاتحاد ونجم النصر والمنتخب السعودي السابق الكابتن محمد نور أن يكون فريق النصر الأول لكرة القدم فِيْ الموسم الجديد مختلفًا عَنّْ المواسم السابقة، وستعاني جميع الأندية أمامه.

تصادم الشعارات بين الهلال والنصر

رد جمهُور الهلال على استهزاء خصمه التقليدي النصر من رعاية الشاورما.

وفِيْ السياق ذاته، عبر جماهِيْر الهلال عَنّْ سعادتهم بشعار النادي الجديد، متمنين أن تسهل العلامة التجارية الجديدة انتشارها وتصبح الأكثر نجاحًا.

القيصومة تفوز

انتشر اتجاه “فوز القيصومة”، اليوم الأربعاء، قبل ساعات من انطلاق مباراة الأهلي، وسط توقعات عالية بأن الفريق الضيف سيهزم الراقي على أرضه فِيْ جدة.

وسرعان ما تصدرت الهاشتاج الترند فِيْ السعودية، ولم يتوقف عَنّْد دعم منافسي الأهلي للقيصومة، بل مفاجأة بعض الناس فِيْ الأهلي تمنوا فوز القيصومة وإقصاء الكأس. قلعة.