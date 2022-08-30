ترند تويتر|صدمة الهلال.. الدوري للنصر وطارق حامد يواجه بيانيتش

الإثارة تتصاعد يوما بعد يوم فِيْ الشارع الرياضي السعودي، خاصة بعد إعلان المركز السعودي للتحكيم الرياضي القرارات النهائية فِيْ قضية النصر ضد الهلال ومحمد كنو. فِيْ الوقت نفسه، لاحظ المشجعون المستوى العالي لـ Taliska. قائمة اللاعبين المصنفة من حيث التصنيف فِيْ لعبة “فِيْفا 23”. كَمْا أعرب عَنّْ أمله فِيْ توقيع عالمي مع لاعب وسط برشلونة ميراليم بيانيتش.

وفِيْ السياق ذاته، استهزأ جمهُور نصرة بنظيره الاتحادي، بعد أن استخف بقدرات المحور المصري الدولي، طارق حامد، اتفاق الصيف للنمور ضد بيانيتش.

وبالانتقال إلَّى الدوري الأصفر، الذي لحق مبكرا بتعادل مخيب للآمال لجمهُور الرقعي أمام القيصومة، يأمل جماهِيْر الأهلي فِيْ المصالحة بالفوز على الأخدود، مساء الثلاثاء، لاستعادة الانتصارات. .

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حالة معروفة

هاشتاغ قضية كانو، يتجه اليوم فِيْ المملكة العربية السعودية، بعد أن أيد أعضاء مركز التحكيم بالإجماع قرارات تسوية المنازعات، بحرمان الهلال من التسجيل لمدة فترتين، وإيقاف المجال الدولي المتوسط ​​محمد كانو لمدة أربعة أشهر. ، ودفع قرابة 20 مليون ريال لنادي النصر.

اختلفت الآراء حول هاشتاغ “كنو كيس”، حيث اتهم جمهُور الهلال مركز التحكيم والمنازعات بـ “الميل” للنصر، فِيْما عبر النصراويون عَنّْ سعادتهم بالقرارات النهائية، وانقطاع فترتين قياسيتين متنافستين.

واعتبر النصراويون الفوز فِيْ قضية كنو والهلال الهدف القاتل، حيث فاز اللاعب العالمي بالقضية وسيحصل على مبلغ كبير من المال، ويدعم قائمة الفريق بصفقة الدوري الإسباني.

بيانيتش نصراوي وتاليسكا هم الأفضل فِيْ الدوري السعودي

أعلنت مباراة “فِيْفا 23” عَنّْ أفضل 10 لاعبين فِيْ الدوري السعودي، وعلى رأسهم البرازيلي أندرسون تاليسكا نجم النصر.

من ناحية أخرى، تزايدت الأنباء خلال الساعات الماضية عَنّْ المفاوضات المكثفة التي يجريها النصر مع لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش القادم من فريق برشلونة الإسباني.

طارق حامد

وهاشتاغ “طارق حامد”، الرائج فِيْ السعودية، خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع هاشتاغ “بيانك نصراوي”، حيث استهزأت جماهِيْر العالم بتعاملات نادي الاتحاد مقابل النصر.

وسخر الناصريون من متوسط ​​ميدان الاتحاد، طارق حامد، أمام النجم الصربي الذي لعب فِيْ الأندية العالمية الكبرى “أولمبيك ليون، روما، يوفنتوس، برشلونة”.

الاهلي والاخدود

ينتظر جمهُور الأهلي مباراة فريقهم ضد الأخدود، مساء اليوم الثلاثاء، ضد مدينة الأمير الهذلول بن عبد العزيز الرياضية، فِيْ اليوم الثاني من دوري الدرجة الأولى “الأصفر”.