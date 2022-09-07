ترند تويتر| الهلال غاضب .. النصر يسخر وجماهِيْر الاتحاد تحتفل

أصدر الاتجاه فِيْ السعودية، اليوم الأربعاء، عدة هاشتاغات ساخنة، تتحدث عَنّْ قرار مركز التحكيم السعودي بوقف عقوبة الحمد الله، وردود فعل جماهِيْر النصر والاتحاد والهلال. الأندية، بالقرار وتفاصيل التحقيقات، وربط القضية بأزمة رفض طلبات الهلال فِيْ قضية كنو والمتمثل فِيْ الإيقاف المعلق لحين الفصل فِيْ القضية.

وكانت لجنة المحترفِيْن السعودية قد أصدرت عقوبة بحق حمدالله، بتوقيف المهاجم المغربي لمدة “4 أشهر”، فِيْ إطار مفاوضات مع الاتحاد، خلال الفترة المحمية لعقده، مع الفريق الأول للنادي. نصر.

تلقى نادي الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي، اليوم الأربعاء، رسالة رسمية من المركز السعودي للتحكيم الرياضي، تفِيْد بأن العقوبة الصادرة عَنّْ لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بحق اللاعب عبد الرزاق حمدالله، تم إيقافه، لذلك يحق للاعب المشاركة مع الفريق من المباراة القادمة.

#sport_law_walk_like_that

أطلق المشجعون الناصريون هاشتاغ #Sports_Law_Walk_Kada_Kada، مستهزئين بإيقاف عقوبة الحمد الله، رغم ثبوت اعترافه فِيْ تحقيقات القضية المعروفة بـ “التسجيلات”.

# عبدالرزاق_حمد الله

ورد أنصار الاتحاد على تهكَمْ جماهِيْر الناصري باستخدام هاشتاغ “عبد الرزاق حمدالله”، عقب فوز العميد فِيْ القضية، وعودة المهاجم المغربي لتمثيل الفريق فِيْ المباراة القادمة أمام داماك. .

وأشارت الجماهِيْر الفِيْدرالية، رافضة لمطالب النصر، إلَّى هدم نادي الجداوي ومحو حمد الله، وعلقت قائلة “سيعود حمد الله إلَّى الألم بعد مباراتين فقط”.

#Sports_Referee_Center

وعبرت جماهِيْر الهلال عَنّْ تضامنها مع منافسها التقليدي النصر، لأول مرة، مستخدمة هاشتاغ “مركز التحكيم الرياضي”، لتسليط الضوء على اختلاف المعايير داخل مركز التحكيم بين قضيتي حمدالله وقنو.

الاهلي

وعادت جماهِيْر الأهلي إلَّى نبرة التفاؤل، خاصة بعد رحيل ماجد النفِيْعي ووليد معاذ رئاسة النادي، مع عودة الأعضاء الذهبيين للظهُور مجددًا على الساحة، مع وعود تختتم فِيْ القامة. . اتفاقيات العيار لإعادة الراقي إلَّى المنابر.