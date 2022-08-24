الإثارة تتصاعد يوما بعد يوم فِيْ الشارع الرياضي السعودي، خاصة بين الغريمين، الهلال والنصر، إما بسبب الانتقادات الموجهة للزعيم قبل الإعلان الرسمي، أو بسبب الإحباط العالمي من جديده. صفقة قادمة من النادي الأهلي اندلع جمهُور الجنرال بغضب على إدارة أنمار الهِيْلي.

بالإضافة إلَّى الموضوعات، بين الأندية، ترتفع أصوات الجماهِيْر خلال الصيف، مع استمرار فترة الانتقالات الصيفِيْة، مع مطالب محددة لتعزيز الرتب قبل انطلاق موسم 2022-2023 الجديد.

على غير العادة، تجد إدارة القائد برئاسة فهد بن نافل نفسها مكبلة بالأصفاد فِيْ الميركاتو الصيفِيْ بعد عقوبة رفض التسجيل لفترتين بسبب قضية الانتصار على الهلال، ومتوسط ​​الميدان محمد كنو.

ملعب الهلال

ووردت أنباء عَنّْ أن مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، يعد ملفًا لبناء ملعب رياضي للقائد، وبالتالي سيتوجه للجهات المختصة لإنهائه.

انتصار العالم

توقع أسطورة الاتحاد ونجم النصر والمنتخب السعودي السابق الكابتن محمد نور أن يكون فريق النصر الأول لكرة القدم فِيْ الموسم الجديد مختلفًا عَنّْ المواسم السابقة، وستعاني جميع الأندية أمامه.

تصادم الشعارات بين الهلال والنصر

رد جمهُور الهلال على استهزاء خصمه التقليدي النصر من رعاية الشاورما.

وفِيْ السياق ذاته، عبر جماهِيْر الهلال عَنّْ سعادتهم بشعار النادي الجديد، متمنين أن تسهل العلامة التجارية الجديدة انتشارها وتصبح الأكثر نجاحًا.

القيصومة تفوز

انتشر اتجاه “فوز القيصومة”، اليوم الأربعاء، قبل ساعات من انطلاق مباراة الأهلي، وسط توقعات عالية بأن الفريق الضيف سيهزم الراقي على أرضه فِيْ جدة.

وسرعان ما تصدرت الهاشتاج الترند فِيْ السعودية، ولم يتوقف عَنّْد دعم منافسي الأهلي للقيصومة، بل مفاجأة بعض الناس فِيْ الأهلي تمنوا فوز القيصومة وإقصاء الكأس. قلعة.