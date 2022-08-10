ترند تويتر| غريب بقميص النصر وبشرى للهلال وعلاقة كورنادو بتاليسكا

الإثارة تشتعل يوما بعد يوم فِيْ الشارع الرياضي السعودي، خاصة بين الغريمين، الهلال والنصر، لكن مؤخرا دخلت النمور المعركة، وتحديدا ضد العالم، فِيْ قضية المدير التنفِيْذي للاتحاد والمغربي. المهاجم عبد الرزاق حمدالله.

بالإضافة إلَّى المواضيع، بين الأندية، ترتفع أصوات الجماهِيْر خلال الصيف، خاصة فِيْ بداية سوق الانتقالات الصيفِيْة، مع مطالب محددة لتعزيز الرتب قبل انطلاق موسم 2022-2023 الجديد.

لكن، على غير المعتاد، تجد إدارة القائد، برئاسة فهد بن نافل، نفسها مكبلة بالأصفاد فِيْ الميركاتو الصيفِيْ بعد أن تمت الموافقة على رفض التسجيل لفترتين بسبب قضية الانتصار على الهلال ومتوسط ​​الميدان محمد. كنو. .

يتحدث الشارع الرياضي السعودي، اليوم الأربعاء، عَنّْ مكانة نادي الاتحاد فِيْ قضية حمدالله الويك، وأن الأمر ليس بجديد على النادي، حيث يعاني منذ فترة طويلة ويعاني. مع القضايا القانونية.

على صعيد آخر، أعربت جماهِيْر الناصري عَنّْ حزنها بعد سماع نبأ إصابة البرازيلي الجديد لويس جوستافو، وغيابه عَنّْ تدريبات الفريق قبل انطلاق الموسم.

ووصف المشجعون الناصريون التعاقد مع لويس جوستافو بـ “الانهِيْار”، لأن اللاعب أكبر سناً ويعاني من إصابات عديدة فِيْ المرحلة الماضية.

وفِيْ السياق ذاته، طالبت جماهِيْر النصر بالتعاقد مع لاعب وسط مركزي، ‘8’، لتوحيد الدفاع والهجوم ولديه رؤية وتسليح للهجوم.

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