المشاعر تشتعل يوماً بعد يوم فِيْ الشارع الرياضي السعودي، خصوصاً بين الغريمين، الهلال والنصر، لكن مؤخراً دخل الاتحاد بقوة على خط الصراع، وتحديداً نتيجة التسجيل الذي يتابعه الجمهُور. بحماسة، الأمر الذي أدى إلَّى إيقاف نجم الفريق عبد الرازق حمدالله بعد أربعة أشهر من شكوى الفوز ضده.

بالإضافة إلَّى الموضوعات، بين الأندية، ترتفع أصوات الجماهِيْر خلال الصيف، مع استمرار فترة الانتقالات الصيفِيْة، مع مطالب محددة لتعزيز الرتب قبل انطلاق موسم 2022-2023 الجديد.

على غير العادة، تجد إدارة القائد بقيادة فهد بن نافل نفسها مكبلة بالأصفاد فِيْ صيف ميركاتو بعد عقوبة رفض التسجيل لفترتين بسبب قضية الانتصار على الهلال والميدان المتوسط ​​محمد كنو.

ويتحدث الشارع الرياضي السعودي، اليوم الأربعاء، عَنّْ ضعف موقف نادي الاتحاد فِيْ قضية الحمدالله، وأن الأمر ليس بجديد على النادي، كونه يعاني من مشاكل قانونية منذ فترة طويلة.

من ناحية أخرى، أعربت جماهِيْر الناصرية عَنّْ حزنها بعد سماع نبأ إصابة البرازيلي الجديد لويس جوستافو، وغيابه عَنّْ تدريبات الفريق قبل انطلاق الموسم.

ووصف المشجعون الناصريون التعاقد مع لويس جوستافو بـ “الانهِيْار”، لأن اللاعب أكبر سناً ويعاني من إصابات عديدة فِيْ المرحلة الماضية.

وفِيْ السياق ذاته، طالبت جماهِيْر النصر بالتعاقد مع لاعب وسط مركزي، ‘8’، لتوحيد الدفاع والهجوم ولديه رؤية وتسليح للهجوم.

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