السبب الرئيسي لترهل الجلد هو فقدان الكولاجين الذي يحدث على مدى فترة من الزمن مع تقدم العمر.

من بين جميع الهرمونات، يميل هرمون النمو إلى أن يكون العامل الأكثر أهمية المسؤول عن فقدان دهون الذراع. بالنسبة للبالغين، يتحكم هرمون النمو في عوامل مثل حرق الدهون وشد العضلات وتخليق البروتين والطاقة. الأسباب الرئيسية لترهل الذراعين هي انخفاض مستويات هرمون النمو وارتفاع مستويات الكورتيزول.

كيفية التخلص من الترهلات.

لفقدان دهون الذراع وتجنب الجلد المترهل، يجب خفض مستويات الكورتيزول ورفع هرمون النمو. يمكن تحقيق مستويات منخفضة من الكورتيزول من خلال ممارسة التمارين الرياضية منخفضة الكثافة (المشي)، والنوم، وتجنب الإجهاد، والأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم، وتجنب السكر. يمكن تحقيق هرمون النمو المرتفع من خلال التمارين عالية الكثافة والنوم والبروتين وتجنب السكر.

عادة ما يحدث ترهل الجلد بسبب فقدان الكولاجين، والذي يحدث عندما تتعرض الغدد الكظرية للإجهاد. هذا أمر شائع أثناء وبعد انقطاع الطمث، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن الغدد الكظرية تعمل بمثابة غدة احتياطية للمبيض. الهرمون المضاد للكورتيزول هو GH وعندما يتدهور هرمون النمو، لا يتبقى شيء لمواجهة الآثار الضارة للكورتيزول.

نصائح لتقليل الكورتيزول

تمرين منخفض الشدة (المشي)، زيادة النوم، دعم الغدد الكظرية، تجنب الإجهاد، زيادة البوتاسيوم، زيادة فيتامينات ب، تجنب السكر

زيادة هرمون النمو

زيادة النوم زيادة بعض البروتين (ليس أكثر من 6 أونصات لكل 170 جرام) الصيام المتقطع – 3 وجبات فقط في اليوم – بدون وجبات خفيفة تقليل الكورتيزول والأنسولين (نظام كيتو الغذائي) دعم الكبد