قال موقع Modern Diplomatic إن المملكة العربية السعودية ترغب في استضافة دورة الألعاب الشتوية، وفي حين أنه قد يبدو للوهلة الأولى أنه من المستحيل منطقيًا القيام بذلك في بلد يميل إلى وجود بيئة صحراوية، فإن المملكة ستنجح في عبور Trogina.

وقال التقرير نادراً ما تنخفض درجات الحرارة في السعودية عن ثماني درجات مئوية، باستثناء سلسلة جبال السروات التي ترتفع 2400 متر فوق مستوى سطح البحر، حيث تتساقط الثلوج، والتي تعتبرها السعودية نقطة انطلاق لمنافسة الرياضات الشتوية. السياحة. .

قالت اللجنة الأولمبية السعودية إنها تقدمت بعرض لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029 في مدينة تروجينا نيوم، وهي مدينة مستقبلية ووجهة سياحية جديدة على طول البحر الأحمر.

ومن المقرر أن تقام الألعاب في المنتجع الجبلي هناك، والذي سيستضيف 7000 شخص بحلول عام 2026 ويجتذب 700000 زائر سنويًا. ومن المقرر أن تكون Trogina أول منتجع تزلج في الهواء الطلق في الخليج، وتشمل الخطط أيضًا دعمها بمصادر متجددة الطاقة، وإنشاء قرية تزلج فاخرة ومرافق صحية وعائلية مع أكبر بحيرة للمياه العذبة في المنطقة ومحمية طبيعية تفاعلية.

عرضنا الترويجي يقدم تجربة فريدة من نوعها

يأمل المدير التنفيذي للمشروع، فيليب خوليت، أن تقدم Trogena تجربة سفر سلسة يتم فيها تسليم الأمتعة عبر طائرة بدون طيار وتسمح للزوار باستكشاف الموقع أولاً باستخدام أحدث تقنيات الواقع الافتراضي، وسيتمكن الزوار من المشاركة في العديد من الأنشطة. الأنشطة مثل الغوص والتزلج والمشي لمسافات طويلة أو التسلق.

الالعاب الأولمبية الشتوية

الألعاب الشتوية هي حدث رياضي دولي كبير يقام مرة كل أربع سنوات، للرياضات التي تمارس على الثلج والجليد، وقد أقيمت أول دورة للألعاب الأولمبية الشتوية في عام 1924 في شامونيكس بفرنسا.

حاليًا، يتنافس ما لا يقل عن 32 دولة آسيوية في الألعاب الشتوية، والتي تشمل التزلج على جبال الألب، وهوكي الجليد، والبيثلون، ومسابقات التزلج على الجليد.

خطط التوسع الرياضي في المملكة العربية السعودية

واختتم التقرير بالقول إن جهود المملكة لاستقطاب هذا الحدث هي جزء من جهد أكبر لترسيخ مكانتها كأفضل لاعب في الخليج في الرياضات الدولية، وكذلك ضمن خطط أوسع لتنويع الإيرادات ضمن رؤية 2030، منها الرياضة. يعتبر النشاط جزءًا أساسيًا، وبالتالي تم شراء نادي الدوري الإنجليزي الممتاز مؤخرًا من قبل المملكة. قام Newcastle United، بتأسيس بطولة جولف جديدة، بتوقيع عقد لمدة 10 سنوات بقيمة 650 مليون دولار لاستضافة حدث سباقات Formula 1، بالشراكة مع World Wrestling Entertainment للعروض السنوية، واستضاف بطولة World Heavyweight Championship. كاملة بين أنتوني جوشوا وآندي رويز فيما ظهر نجم كرة القدم ليونيل ميسي كسفير سياحي في ميناء جدة السعودي على البحر الأحمر.