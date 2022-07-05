تروجينا .. مشروع سياحي فريد يغير مفهوم السياحة الجبلية  

وقال Scoop Empire “ستكون TROJENA نقطة جذب سياحي جديدة على مدار العام، ومن المتوقع أن تغير مفهوم السياحة الجبلية، وقد أثارت اهتمام العالم كما فعل مشروع The Line City”.

وتابع التقرير ستكون The Line مدينة خضراء بالكامل مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف تحسين حياة مليون ساكن، وسيعتمد المشروع على أحدث التقنيات ويركز بقوة على الميزات الرئيسية مثل إمكانية المشي والعيش والصحة والرفاهية وأن جميع مرافق الحياة والعمل والترفيه ستكون على بعد 5 أو 5 كيلومترات فقط 20 دقيقة سيرا على الأقدام.

تروجينا والسياحة الجبلية

تقرير Scoop Empire كم عدد الأشخاص في العالم الذين يتزلجون في وسط الصحراء الجواب متوقع ألا يكون أحد، لأن مثل هذا المشروع غير مسبوق، وهو ما تفعله السعودية في مشروع تروجينا.

وتابع يساهم المشروع بشكل كبير في السياحة الإقليمية وسيكون بمثابة نموذج لكيفية تطوير المملكة للوجهات بناءً على تنوعها الجغرافي والبيئي.

التنويع الاقتصادي للمملكة

سيضمن هذا المفهوم المستقبلي أن السياحة الجبلية هي مصدر جديد للدخل للمساعدة في التنويع الاقتصادي للمملكة مع حماية الثروة الطبيعية للأجيال القادمة.

العمارة الفريدة

ستتمتع تروجينا بهندسة معمارية فريدة من نوعها، حيث تتعايش المناظر الجبلية لنيوم في وئام مع مناطق الجذب السياحي المبنية بداخلها، مما يوفر مغامرة جديدة لا مثيل لها وتجربة سياحية غامرة تجسد مستقبل الحياة والعمل والترفيه.